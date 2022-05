„Vlastní stavební činnost začala skrývkou zeminy a ornice už v březnu. Nyní probíhají zemní práce, jako je zhotovování základů a podkladních vrstev. Bude to jedna ku jedné - to, co máme ve stávajícím sportovním areálu, který padne na oltář dálnice, se vybuduje zde,“ shrnul Oldřich Boráň, předseda výboru místní části v Dluhonicích.