„První pohádka o Červené karkulce měla osm tisíc sledovaných, což je vůbec nejvíce od chvíle, kdy jsme si v Dřevohosticích založili vlastní Facebook. A to už je několik let,“ líčí starosta Petr Dostál. Protože je pohádkových námětů dost, inspirace prý hned tak nevyprchá.

„Chceme dětem číst pohádkové příběhy až do doby, než se zase otevřou školy a školky. Většinou volíme klasiku - po Červené karkulce následovala Jak šla zvířátka do světa. Protože dnes ale máme apríla, můžeme si dovolit něco mimořádného - bude se číst Hloupá pohádka, kterou napsal Luděk Nekuda,“ upřesňuje aktuální program.

V přímém přenosu párali i vlka

A jak probíhá samotné natáčení? „Scházíme se v pracovně na zámku. Rozdělíme si role - kdo bude hrát slepičku, kdo kohoutka, a kdo bude vypravěč. Jednou si pohádku přečteme, abychom věděli, do čeho jdeme, a pak už natáčíme naostro. Kromě mluveného slova si pomáháme i obrázky. V přímém přenosu jsme už dokonce párali i vlka,“ líčí starosta.

Městys se snaží uvádět nové pohádky na Facebooku Městečko Dřevohostice pravidelně dvakrát týdně - ve středu a v neděli, vždy kolem sedmé hodiny večer. „Držíme rytmus, aby se děti měly na co těšit,“ vysvětluje.

Občané posílají náměty

Podle jeho slov se ale možná při čtení pohádek baví více dospělí než děti.

„Sledovanost je obrovská, a to nás samozřejmě motivuje. Dokonce nám už občané posílají vlastní náměty a radí, co bychom mohli číst příště. Zřejmě se na základě podnětů od občanů pustíme i do čtení místních pověstí - k dřevohostickému zámku se třeba vztahuje ta o Bílé paní. Jde o to, aby dětem během rouškových prázdnin čas neprotekl mezi prsty,“ podotýká.

Obyvatelé městyse se prý ale nemusejí obávat toho, že by vedení obce kvůli čtení pohádek zapomínalo na jiné věci.

„Šijeme roušky, zajišťujeme jejich distribuci, a momentálně řešíme problém kanalizace. Je ale pravda, že o pohádky na Facebooku je teď mezi lidmi zdaleka největší zájem,“ uzavírá s úsměvem starosta.