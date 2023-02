Láska na první pohled

Do Jindřicha, o deset let mladšího, se zakoukala hned, jakmile se nastěhovala do Radkovy Lhoty. „Poměrně brzy jsme zjistili, že máme stejné zájmy. Baví nás sledovat stejné pořady v televizi, máme rádi hudbu a staré filmy, rádi si povídáme, sdílíme spolu každý moment ze svého života, chodíme na procházky a máme stejný smysl pro humor,“ dodává Jindřich Čihulka, který pochází z Kutné Hory.

Mají rádi kulturu

I když spolu partneři nebydlí, tráví společně hodně času. „Nevadí nám to, i tak si užíváme každou společnou chvíli. Chodíme na všechny kulturní akce, které se tu pořádají. Nedávno jsme tu měli zpěvačku s kytarou a tento týden nás čeká fašank a bude i tancovačka,“ těší se paní Marie, která si na Jindřichovi nejvíce cení toho, že je laskavý a klidný.

Idylický vztah bez hádek

„Za tu dobu, co se známe, jsme se ještě nepoškorpili,“ říká Marie Coufalová a její slova potvrzuje i Jindřich. „Nehádáme se, není důvod,“ vysvětluje muž, který má na Marii rád upřímnou a veselou povahu. Na svatbu už senioři nepomýšlejí. Vlastně proč… Oba se kdysi rozvedli a tak si užívají každého dne, a to jde i bez manželského slibu.