V Domově pro seniory v Tovačově plní přání, sanitka je zaveze, kam touží

V tovačovském Domově pro seniory se jedno takové přání podařilo splnit. A posledním bylo do slova a do písmene. Klient krátce na to zemřel.

„Už delší dobu jsem sledovala na sociálních sítích projekt Sanitka přání, který mě velmi nadchl, protože se hodně zajímám o paliativní péči. Tento projekt je určen pro osoby v terminálním stádiu života. Zjistila jsem, že i u nás v domově je spousta seniorů, kteří by se chtěli někam podívat, ale nemohou, protože jsou upoutaní na lůžko,“ líčí zdravotní sestra z Domova pro seniory v Tovačově Michaela Roháčová.

VIDEO: V Přerově se po rekonstrukci otevřela Ornitologická stanice

Časem objevila klienta Františka, který se jí svěřil se svým přáním. Toužil navštívit svou těžce nemocnou sestru, která byla umístěna v hospici na Svatém Kopečku. „Než jsme však stihli všechno potřebné vyřídit, jeho sestra zemřela, a tak se chtěl pan František zúčastnit alespoň jejího pohřbu, který se konal v Kojetíně,“ popisuje Michaela Roháčová.

Sanitka přání vyjela 25. října do Tovačova, kde posádka na speciální lůžko přemístila pana Františka a převezla na smuteční obřad.

VÁNOČNÍ ANKETA: Nominujte nejkrásnější vánoční strom z Přerovska

„Upřímně, byla jsem z toho trochu nervózní, aby všechno hladce proběhlo. Po návratu bylo vidět, že pan František prožívá hodně emocí. Byl velice šťastný, že tam mohl být, ale samozřejmě i smutný z té události. Celkově jsem však měla dobrý pocit z toho, že si splnil na sklonku života něco, co si velmi přál. Mnohokrát nám za to děkoval. Velké díky však patří Sanitce přání za profesionální, milý a vstřícný přístup. Za to, co pro ostatní dělají,“ nešetří pochvalou Michaela Roháčová, která věří, že žlutá Sanitka přání nepřijela do Tovačova naposledy.

Doufá ve spolupráci i v dalších letech. Už teď se poohlíží po dalším klientovi, kterému by mohla v závěru života splnit jeho sen.