V Čekyni se dražil veterán ze 70. let, kupec za něj dal 130 tisíc

V pátek 16. února se v Čekyni uskutečnila dražba movitých věcí, kterou každý měsíc pořádá Exekutorký úřad Lukáše Jíchy. Páteční dražba byla ale unikátní v tom, že se na seznamu dražených věcí objevil modrý historický veterán „čtyřdvéřák“ Škoda 110 L z československé automobilky Automobilové závody, n.p.

Sedan se už v 70. letech prodával pouze s označením „de Luxe“. Tachometr se zastavil na neuvěřitelných 47 286 najetých kilometrech. Vyvolávací cena 25 tisíc korun způsobila doslova poprask. Lidé se sem sjeli z nejrůznějších koutů Moravy, aby se pokusili veterána vydražit.

„Dnes jsem na dražbě poprvé, přijel jsem jenom kvůli tomuto krasavci. Doma už mám tři historická auta, jenže tohle bylo zabaveno kamarádovi, tak jsem to chtěl zkusit koupit, ale už je prodané,“ svěřil se Dušan Stolařík, který dorazil z Frýdku Místku.



Nakonec se vozidlo daleko nestěhuje, zůstane v Přerově. Nový majitel neskrýval spokojenost.

„Samozřejmě mám radost, je to můj první kousek. Sbírání veteránů bych se chtěl do budoucna určitě věnovat. Doma se pořádně podívám v jakém je stavu,“ sdělil své pocity nový majitel vozu Tomáš Aranyosi.

Auta, obrazy i gramofon

Nejednalo se však o první raritu, která byla v areálu „k mání“. V minulosti se zde mimo historických aut již dražily vzácné obrazy nebo britský starožitný gramofon.

„Občas se v dražbě objeví podobné unikáty. V minulém roce se zde třeba dražila Škoda 110R. Výjimkou nebyly ani vozy Praga. Jednou jsme tu měli i obrazy Milana Knižáka,“ řekl mluvčí exekutorského úřadu David Tala s tím, že zájem o dražby bývá veliký.

„Dražíme průměrně 800 až 900 položek měsíčně. Cena všech věcí začíná na třetinové hodnotě, takže největší zájem je tradičně o elektroniku,“ doplnil.



A jak taková aukce probíhá?

„Zájemce při registraci zaplatí stokorunovou zálohu za dražební číslo, které obdrží. S číslem vstupuje do haly, kde si může prohlédnout nabízené zboží, každé má své číslo. Poté se děj přesouvá do haly, kde čeká na vydražení vybrané položky. Pokud se mu podaří položku vydražit, vrací se do skladu, kde po platbě obdrží vydraženou věc,“ popsal průběh celého procesu David Tala.