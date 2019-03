Pokud záměr posvětí zastupitelé, zvažují přerovští radní objekt využít jako nové sídlo magistrátu.

„Tři firmy, které budovu vlastní, mají zájem jednat o převodu nemovitosti. Záměr předložíme na dubnovém jednání zastupitelstva a budeme pro něj hledat širší podporu napříč politickým spektrem tak, aby se budova postupně stala majetkem města. Je to pro nás zvlášť významný záměr,“ řekl náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS).

Administrativní budova byla podle něj postavena a zkolaudována pro kancelářské využití a mohla by v budoucnu sloužit jako sídlo Magistrátu města Přerova. Ten se nyní nachází na několika adresách a lidé se při vyřizování úředních záležitostí zbytečně zdržují přecházením z místa na místo.

Podstatná část odborů magistrátu sídlí v objektu v Bratrské ulici, úředníci ale využívají také prostory ve Smetanově ulici nebo na náměstí T. G. Masaryka, kde mají kanceláře primátor a jeho náměstci.

„Magistrát je roztříštěný na sedmi místech a přemístit ho do jedné budovy na náměstí T. G. Masaryka by bylo určitě řešením - i pro rozvoj centra. Na druhou stranu je nutné říci, že má město v současnosti jiné investiční priority. Majitelé nás ale oslovili, a proto s nimi budeme jednat,“ konstatoval přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Proměna? Za sto milionů

Oprava zchátralé administrativní budovy, která svým vzhledem nezapadá do historické podoby náměstí T. G. Masaryka, by si vyžádala nemalé investice a podle předběžných odhadů by přišla zhruba na sto milionů korun.

Shánění potřebných financí na rekonstrukci by tedy bylo během na dlouhou trať.

„Jen za nájem prostor, které jako město využíváme, ale platíme 1,5 milionu ročně, takže bychom do budoucna ušetřili nemalé náklady,“ spočítal Michal Zácha.

Skleněný komplex zavržen

Téma budoucího vzhledu radnice a hledání místa, kde by měla být, se v Přerově táhne už od konce devadesátých let. Původně měla projít revitalizací část náměstí T. G. Masaryka.

Navržený skleněný komplex se ale lidem nelíbil natolik, že sepsali petici a megalomanskou vizi potopili.

Později se měla radnice přesunout na historické Horní náměstí. Také tento záměr ztroskotal, protože se nepodařilo odkoupit dvě budovy, do kterých se měla rozšířit. Téma nové radnice politici v minulých letech odkládali, protože by se tím lidem nezavděčili.

„Myšlenku sjednotit radnici do budovy na náměstí T. G. Masaryka bych podpořil, protože by lidé měli vše na jednom místě - a navíc v centru. Objekt by se dal určitě opravit tak, aby lépe zapadl,“ zhodnotil třeba opoziční zastupitel Josef Nekl (KSČM).

Stejného mínění je i zastupitel Pavel Ondrůj (SpP).

„Oprava budovy, která ostře kontrastuje s historickým Městským domem, by určitě prospěla celkovému vzhledu náměstí,“ soudí.