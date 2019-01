Brodek u Přerova - Novinku zavedla od letošního roku obec Brodek u Přerova. Na ochranu obyvatel i majetku tam od ledna dohlíží strážník. Brodek u Přerova je tak vůbec první z obcí v přerovském regionu, která si zřídila vlastní policii.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Tu dokonce nemá ani jeden ze tří městysů a chybí i ve městě Tovačově. Někde o tomto kroku sice uvažují, ale v rozpočtech jim na tento záměr scházejí peníze.

„Nechali jsme se v podstatě inspirovat od sousedního Dubu nad Moravou a Velkého Týnce, s nimiž jsme začleněni do mikroregionu Království. Jsou to městyse, které už mají s obecní policií delší dobu zkušenosti a velmi si jejich zřízení pochvalují,“ řekl Jan Beneš, starosta Brodku u Přerova.

Tato obec vypsala výběrové řízení na strážníka loni na podzim. „O toto místo projevil zájem jen jeden uchazeč, kterého jsme také přijali. Je to totiž zkušený člověk, který má za sebou osmiletou praxi coby strážník městské policie v Praze,“ vysvětlil starosta Beneš. Na kolik tato služba obec přijde, ale upřesnit nechtěl. „To teprve ukáže čas,“ odpověděl starosta.

O strážníka z Brodku mají zájem Kokory

Strážník sídlí v budově tamního obecního úřadu, ale většinu času tráví v terénu. „Jeho úkolem bude zabývat se ochranou osob a majetku a bude dohlížet také například na dodržování pravidel občanského soužití. Zatím působí jen u nás, ale už o něj projevila zájem i obec Kokory. S tamní starostkou jednáme o vyřízení veřejnoprávní smlouvy, na základě které by v této obci mohl náš strážník rovněž působit. Není vyloučené, že se o něj v budoucnu podělíme i s dalšími obcemi,“ svěřil se starosta Beneš s tím, že hlavní prioritou strážníka bude dohlížet na bezpečnost na silnicích.

„Jedním z úkolů strážníka bude dohlížet například na bezpečný přechod školáků přes silnici. Uvažujeme však, že bychom časem začali i s měřením rychlosti vozidel radarem. Tento přístroj bychom chtěli zakoupit a provozovat společně s některými dalšími obcemi z mikroregionu Království,“ nastínil plány starosta Beneš.

Ani jeden z městysů policii nemá

Brodek u Přerova by se měl letos na jaře dočkat navrácení titulu městys, který mu byl udělen před sto lety. Tímto titulem se mohou v současné době chlubit tři obce na Přerovsku. Jde o Hustopeče nad Bečvou, Potštát, a od loňska také o Dřevohostice.

Žádný z městysů však obecní policii v současné době neprovozuje. „Kdysi jsme obecní policii zřízenou měli. Bylo to v letech 91 až 98. Tato služba byla ale z ekonomických důvodů zrušena. Otázka o obnovení obecní policie je stále otevřená. Uvažovali jsme dokonce o uzavření spolupráce s Městskou policií v Hranicích, která by nám tuto službu zajišťovala. K dohodě ale nakonec nedošlo. O zřízení obecní policie stále uvažujeme, ale realizace končí vždy kvůli finančním nákladům,“ řekl tajemník městyse Hustupeče nad Bečvou Václav Vomáčka.

O zřízení obecní policie uvažuje také městys Dřevohostice. „Kriminalita i drobné přestupky obecně rostou, takže zřízení policie by bylo určitě vhodné. Několikrát jsme o tom v radě diskutovali, ale konkrétní kroky jsme zatím nepodnikli,“ řekl místostarosta Dřevohostic Petr Dostál.

Třetí z městysů - Potštát – o zřízení obecní policie pro změnu neuvažuje vůbec. „Zapotřebí by to asi bylo, protože různých výlupků přibývá, ale byla by to pro náš rozpočet příliš velká zátěž,“ zdůvodnila místostarostka Potštátu Jana Pavlíková.

Policie chybí v Tovačově

Brodek u Přerova je tak jedinou obcí na Přerovsku, která si zřídila vlastní policii. Dosud strážníci totiž působili jen ve městech - Přerově, Hranicích, Lipníku nad Bečvou a Kojetíně.

Tovačov je jediným městem, kde strážníci scházejí. Také tam však vedení radnice o zavedení policie uvažuje. „Ta situace je natolik zralá, že se na tento záměr připravujeme. Ovšem není to na pořadu letošního roku. Zatím řešíme důležitější věci,“ řekl starosta Tovačova Leon Bouchal.