Podpořit výjimečný okamžik přijeli ve středu po poledni i zástupci obce a farnosti. Když je dílo u konce, ozve se bouřlivý aplaus. Následuje přípitek a symbolické přání: „Ať hezky zvoní!“

Pro Velké Popovice, dvoutisícovou obec ve středních Čechách, je to vzácná chvíle. Aby se mohly zvony v kostele po letech znovu rozeznít, uspořádali na ně lidé sbírku. Přispěli nejen místní obyvatelé, ale i pivovar Velkopopovický Kozel.

„Jsou to úžasné pocity a jsem rád, že jsem se té chvíle dožil. V kostele je dnes pouze gotický zvon s reliéfem Panny Marie, který je druhým nejstarším ve středních Čechách a pochází z roku 1498. Další dva barokní byly zrekvírovány za války, a od té doby je Panna Maria osamocená. Dá-li Bůh, už za dva týdny budou zvony zase pohromadě,“ řekl kostelník z Velkých Popovic Vlastimil Čelikovský, který se přijel na odlévání osobně podívat.

Zvon, který se ve středu rodil v dílně v Brodku u Přerova, se jmenuje Velkopopovický. Připomíná tak nadšení místních obyvatel, kteří na něj přispěli.

„Jen rok jsme trávili sháněním peněz a skládali se po tisícových a desetitisícových příspěvcích. Nakonec se podařilo vybrat 1 milion 100 tisíc korun. Za tuto částku jsme si mohli dopřát do Velkých Popovic velkou slávu, a tou je repase starého gotického zvonu, který je jedním z nejstarších ve středních Čechách, a doplnit dva nové,“ řekl organizátor sbírky Richard Unruh.

Dojetí neskrývala ani starostka Velkých Popovic Václava Zímová.

„Jsem okouzlena nejen samotným odléváním, ale i způsobem, jakým sbírka vznikala, a jak se uskutečňuje. Díky občanům, zastupitelstvu a pivovaru můžeme vrátit zvony na věž našeho kostela,“ poznamenala.

Pivovar Velkopovický Kozel daroval částku sto tisíc korun.

Napjatá atmosféra

Proces odlévání zvonu je náročný a předchází mu dlouhá příprava.

„Odlévání je posledním dnem, kdy se nový zvon rodí. V licí den se už složená forma umístí do licí jámy a zaformovává slévárenským pískem, který musí za dvě až tři hodiny opustit jámu. Mezitím se v peci taví materiál,“ popisovala zvonařka Leticie Vránová-Dytrychová.

Slévač postupně přikládá požadované množství, sleduje teplotu materiálu a průběh slitiny. Následuje čištění materiálu a těsně před odléváním se musí několikrát promíchat.

„Celý tým je sehraný a každý má svůj úkol. I když by se dalo říci, že je odlévání zvonu rutina, je to vždycky jedinečná a výjimečná situace. Atmosféra je napjatá, i když to není moc vidět. Odlévání dnes proběhlo hladce a teď bude zvon asi sedm dní odpočívat. Až po těchto dnech tedy uvidíme naši práci,“ řekla. Velkopopovický zvon váží 530 kilogramů a bude znít tónem B1.

Zvonařská dílna v Brodku u Přerova je rodinná firma s dlouhou tradicí výroby zvonů podle receptur a pracovních postupů, odpovídajících původní formě tohoto řemesla. Dílna dodává zvony do celého světa a vyrobila i nový zvon pro katedrálu sv. Víta v Praze.