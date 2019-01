Bělotín /FOTOGALERIE/ – Poctu obětem u příležitosti 65. výročí ukončení druhé světové války a osvobození obce Bělotín Rudou armádou vzdali v sobotu 1. května u obnoveného památníku Obětem válek před historickou budovou školy v Bělotíně.

U památníku byli rovněž pohřbeny ostatky dvou mladých vojáků Rudé armády, kteří v obci zahynuli v samotném závěru války.

Jejich letadlo IL-2 Šturmovik bylo 5. května 1945 sestřeleno německou vojenskou posádkou, umístěnou právě v budově místní školy.

Trosky bitevníku byly na dlouhá desetiletí ukryty hluboko v zemi v poli mezi obcemi Bělotín a Lučice. Teprve na podzim loňského roku byly nalezeny členy Klubu přátel Suchdolu nad Odrou.

Ve slavnostních projevech byly vzpomenuty hrůzy druhé světové války.

„Dlouhých 65 let žije tato země bez válek. Našim dětem, ale často i jejich rodičům a učitelům, to připadá samozřejmé. Již téměř nikdo v obci neví, co znamená strach z opravdové války,“ vzpomněl ve své řeči starosta obce Bělotín Eduard Kavala.

Po uložení ostatků mrtvých pilotů a položení věnců následovala čestná salva Klubu přátel vojenské historie Jaroš v dobových uniformách Rudé armády.

„Na místo, kde k tragedii došlo, umístíme pamětní kámen a s členy Klubu přátel Suchdolu nad Odrou, kteří se zasloužili o nalezení trosek letadla, budeme pátrat po příbuzných obou mladých hrdinů,“uvedl závěrem Eduard Kavala.

Slavnostní akt se konal za přítomnosti atašé Ruské federace, žijících příslušníků 1. československé smíšené letecké divize – členů Sdružení československých zahraničních letců – východ, vojáků Vojenské posádky Hranice, členů Klubu přátel vojenské historie Jaroš, členů Klubu přátel Suchdolu nad Odrou a zástupců Olomouckého kraje.

Na závěr se všichni přítomní odebrali k prohlídce zbytků havarovaného letadla objeveného 24. října 2009 Klubem přátel Suchdol nad Odrou.