Díky odklonění kamionů nad dvanáct tun už na dálnici nezablokovala těžká tranzitní doprava centrum města a většina silnic byla průjezdná. Na vyhodnocení je ale ještě brzy - Polní ulice se uzavřela kolem sedmé hodiny ráno.

Velká Dlážka, ulice 9. května, ale i Komenského či Palackého ulice zvládly začátek uzavírky Polní bez větších problémů.

„V první fázi jsme museli posbírat větrem popadané značky, ale řidiči zákazy dodržovali. Zatím to vypadá, že se městu spíše ulevilo - díky tomu, že se mu kamiony úplně vyhnuly,“ popsal zástupce ředitele Městské policie v Přerově Miroslav Komínek.

Dopravní policisté a strážníci monitorují dopravu na nejfrekventovanější křižovatce Velká Dlážka - Polní - Lipnická.

„Občas se objeví polský kamion, který nerespektuje značení, takže je odkloněn. Stál jsem na místě asi hodinu a napočítal jich pět. Díky městské a republikové policii ale situaci zvládáme. Pokud to bude nutné, přeskupíme síly do míst, kde to bude potřeba,“ řekl radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Náklaďáky musí na objížďku

Tranzitní doprava nad 12 tun je vedena po dálnicích D1, D46 a D35. Tranzity do 12 tun ve směru z Olomouce na Zlín jedou po trase Staré Rybníky - Předmostská - Dluhonská.

Alternativou je objížďka po krajských silnicích druhé a třetí třídy přes Rokytnici, Brodek u Přerova, Dub nad Moravou, Tovačov, Troubky, Bochoř, Vlkoš a Říkovice.

Tranzitní doprava do 12 tun ve směru ze Zlína na Olomouc vede po ulicích 9. května, bří Hovůrkových, Dvořákova, Grymovská, obce Kozlovice, Grymov, Prosenice a Lýsky.