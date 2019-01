Přerov - „Je mi líto těch vyhozených peněz za pokuty, a tak auta vlastnoručně naviguji,“ těmito slovy vysvětloval důchodce z Přerova Karel Vokurka, proč strávil pondělní ráno v Palackého ulici a ukazoval cestu zbloudilým řidičům.

Uzavírka Kratochvílovy ulice v centru města, která se začala spravovat, totiž ochromila i dopravu v Palackého. Kromě autobusů sem nikdo nesměl, šoféři ale zákaz přesto ignorovali. Mnozí tvrdili, že kvůli nepřehlednému dopravnímu značení.

„Necítím se vinna, s takovým značením jsem se v životě nesetkala. V Americe, kde jsem několik let žila, by něco takového nikdo nepochopil,“ stěžovala si naštvaná řidička Irena Ticháčková, která vezla dceru do nemocnice.

Strážníci po ní chtěli, aby zaplatila pokutu, ona to ale odmítla. Její „případ“ tedy zřejmě skončí na magistrátu a bude se řešit jako přestupek.

Nebyla sama, kdo měl problémy. Kromě ní zmatkovali v Palackého i ostatní řidiči.

„Je to ptákovina. První značka ukazuje, že můžou jet auta v obou směrech a na druhé je přeškrtnutá odbočka. Co tedy mají dělat? Ti, kdo nejsou z Přerova, ani nevědí, že je silnice průjezdná jen pro autobusy. Mělo by se to nějak označit,“ pozastavovala se jedna z kolemjdoucích.

Zmatení řidiči většinou skončili v rukou strážníků, kteří je navedli na parkoviště před Střední živnostenskou školou, a pak jim vysvětlovali cestu.

„Reagovali jsme na stížnosti řidičů autobusů, kterým auta bránila v průjezdu. Cesta je totiž příliš úzká,“ vysvětlil přítomnost strážníků zástupce ředitele Městské policie v Přerově Miroslav Komínek.

Důvodem komplikací v centru města je zahájení poslední etapy rekonstrukce Kratochvílovy ulice. Stavebníci poprvé kopli v pondělí ráno a oprava úseku potrvá až do 3. července.

„Komunikace se uzavře v úseku od Přerovanky po Kainarovu ulici. Ta zůstane přístupná díky zobousměrnění úseku Kratochvílovy ulice od kostela,“ vysvětlila Eva Šáchová z odboru dopravy přerovského magistrátu.

Přes Palackého tedy nyní můžou pouze autobusy městské hromadné dopravy, zatímco ostatní auta musejí obousměrně využívat objížďku přes Komenského, Velké Novosady a nábřeží Protifašistických bojovníků.

Obchodníci: Klesnou nám zase tržby

Ani zahájení rekonstrukce Kratochvílovy ulice se ale neobešlo bez reptání. Tentokrát ze strany místních obchodníků. Ulice se totiž spravuje už poněkolikáté a oni přicházejí o tržby.

„Loni to zavírali dvakrát nebo třikrát. Na místě majitele bych asi žádal o finanční kompenzaci za ušlé tržby,“ řekl vedoucí prodejny s nářadím Roman Oplocký.

„Tržby nám poklesly už loni, kdy se ulice začala spravovat. Ti, co chodí pěšky, si k nám pro pečivo zajdou, ale řidiči tady nejméně dva týdny nezastaví,“ uzavřela prodavačka pekárny v Kratochvílově ulici Lenka Obšnajdrová.