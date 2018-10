Už žádné napomenutí, hned pokuta. Strážníci si stěžují na absurditu novely

Rozdávat pokuty i za malichernosti, nad kterými by jinak přimhouřili oči, nutí od 1. října strážníky a policisty novela zákona o silničním provozu. Dopravní přestupky totiž nově nemohou řešit napomenutím - a v praxi to vypadá tak, že musejí za sebemenší prohřešek uložit pokutu.

Ilustrační fotografie.Foto: Městská policie Hradec Králové

„Novela velmi snížila strážníkům, ale i policistům, možnosti řešení. Posuzování polehčujících a přitěžujících okolností bude mít vliv jen na výši pokuty,“ upozornil zástupce ředitele Městské policie v Přerově Miroslav Komínek.

Protože strážníci ze zákona musejí řešit veškeré přestupky, které zjistí, nebo je všímavý občan nahlásí, a je jim odebrána možnost řešit marginální dopravní přestupky napomenutím, jsou prý ze strany státu tlačeni do jediného - vyřešit je pokutou.

„Paradoxně ale zůstala možnost napomenutí u takových přestupků, jako je krádež nebo znečištění veřejného prostranství,“ dodal.

Pokuta ve výši jedné koruny

V praxi to může vypadat i tak, že maminka s malými dětmi, která si jako řidička nevšimne zákazu vjezdu, dostane na místě pokutu. A stejný trest čeká i důchodkyni, která přejede po chodníku na kole.

„Obecně u přestupků platí polehčující okolnosti, tedy povaha pachatele nebo povaha přestupku. Jak správní orgány, tak policisté a strážníci, jsou teď ale postaveni do role někoho, kdo vybírá pokutu - a teď už jen záleží na tom, jaká bude její výše,“ řekl.

Mnozí kritici novely už si proto pohrávají s myšlenkou, že by rozdávali symbolickou pokutu ve výši jedné koruny.

„Pokud jsme dali za půl roku jeden tisíc sto napomenutí, stačí si to jen spočítat,“ konstatoval Miroslav Komínek.

Lidem se to nelíbí

Přerovanům připadá příslušný odstavec 9 paragrafu 125c zákona o silničním provozu zbytečný.

„Člověk se může přece splést a nevhodně zaparkovat, protože třeba nezná město. Ale že by kvůli tomu bylo nutné hned dostat pokutu? To je přece nesmysl,“ řekl jeden z místních František Hromek.

„Je to skoro šikana, určitě by to měli zrušit,“ soudí také Alena Mičková z Přerova.