Kontroverzní dílo umělkyně, znázorňující mumifikovanou černou kočku za sklem, místní šokovalo. Zatímco někteří lidé žádali jeho okamžité odstranění, jiní tvorbu umělkyně obhajovali. Protože vystavený exponát budil rozhořčení, nechal provozovatel minigalerie a ředitel přerovského exekutorského úřadu Robert Runták rozhodnout o jeho dalším osudu veřejnost.

Přerovany pobouřila mrtvá kočka ve výloze. Je to ještě umění? ptají se

„Hlasující členové facebookové skupiny Přerováci mohli určit, zda umělecké dílo zůstane až do konce výstavy, tedy do 29. února, viditelné, nebo bude ukryto za roletou. Během šesti dní hlasovalo celkem 941 účastníků, z nichž se 576 přiklonilo k zakrytí díla, 365 pak pro jeho ponechání. Výstava tedy bude probíhat nadále, ale dílo bude skryto za roletou,“ vzkázal Robert Runták.

Do výlohy minigalerie umístil i komentáře a vybrané příspěvky čtenářů, které se objevily v diskusi na Facebooku. „Publikoval jsem je v původní a neupravené podobě. Protože dílo umělkyně vstoupilo do veřejného prostoru, zajímal mě postoj lidí k němu. Více než o uměleckém exponátu vypovídá tato výstava o lidech, kteří ji zhlédli. Negativně mě překvapila míra vymezení se vůči Ukrajině - autorkou je totiž umělkyně z ukrajinského Záporoží, která žije v Praze. I toto téma diskusí hodně rezonovalo,“ poznamenal.

V diskusi na sociálních sítích si lidé nebrali servítky

„Pokud umělec nedokáže zaujmout něčím hodnotným, musí se pokusit šokovat, což je mnohem snazší. Čím větší bizar, tím lépe. Ta kočka už byla mrtvá, nebo jí snad někdo kvůli tomu dílu pomohl?“ ptá se pisatel, který se označuje jako Tom Ministr.

„Miluju umění, ale tohle je i na mě moc. Nehledě na to, že jsem málem nabourala, když jsem se podívala z okna a viděla mrtvou kočku ve výloze. Jsem nakloněna ledasčemu, ale tohle není pro mě,“ vyjádřila své pocity Zuzana Sýkorová-Šindlerová.

Mnozí ale dílo bránili

„Vůbec nechápu, proč by měl majitel galerie nebo díla ustupovat lidem. Je to umění, i když se vám to nelíbí, ale zákon to neporušuje, věřím (doufám) že kočka umřela normálně, že ji nikdo neseknul, jen aby ji zalil do epoxidu. Komu se to nelíbí, může se dívat jinam, jestli je to moc zlý (bojíte se o svůj klidný spánek), můžete přejít na protější stranu cesty,“ reagoval v diskusi na exponát Marek Piccaso Motáň.