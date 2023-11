„Při déle trvajícím slunečním svitu je prostor nedostatečně ochlazován venkovním vzduchem - zvlášť v místech, kde jsou výlohy směrem do Pasáže. Proto zde bylo umístěno pět klimatizačních jednotek za 328 tisíc korun včetně DPH. Klienti to určitě ocení,“ řekla vedoucí odboru investic přerovského magistrátu Ivana Pinkasová.

V plánu jsou i akustická opatření za 580 tisíc korun, která mají zamezit tomu, aby se tříštil zvuk a klienti měli komfortní diskrétní zónu pro vyřizování svých záležitostí.

„Dojde k výměně stropních pohledových desek za akustické - a také na stěnách budou umístěny akustické panely. Tato opatření se budou provádět od ledna do února příštího roku, a to tak, aby došlo v co nejmenší míře k omezení provozu přepážkových pracovišť. Práce budou probíhat vždy od pátku do neděle,“ doplnila Petra Hirschová z přerovského magistrátu.

VIDEO: Jak proměnila stavba D1 Dluhonice?

Podle úředníků se osvědčila nová praxe informačního koutku, který na předchozím pracovišti nebyl. „Pracovníci informací jsou občanům kdykoliv k dispozici. Poradí jim, jak obsluhovat vyvolávací zařízení, jak zaplatit poplatek v platbomatu, navedou je ke správné přepážce a nasměrují k úředníkovi, pokud potřebují zodpovědět odborný dotaz,“ vysvětlila vedoucí odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu Jitka Kočicová.

Platbomat je k dispozici v čekárně a jeho výhodou je, že občan nemusí platit přes pokladnu, ale přes tento bezkontaktní terminál. Osvědčilo se také objednávání na jednotlivé činnosti přes systém WebCall, kdy si občan sám zvolí termín a čas návštěvy úřadu. Tím pádem nečeká ve frontě a jde hned na řadu.

Hanácký Grunt má obrovský úspěch. Unčovičtí zemědělci inspirují ostatní