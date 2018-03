Úřad smetl kauzu "Modlitba". Zvukař přestupek nespáchal

Zvukař Jaroslav Hensl, který skončil u výslechu na policii, protože loni v listopadu na mítinku prezidenta Miloše Zemana v Lipníku pouštěl z okna píseň Modlitba pro Martu, nebude muset platit pokutu za přestupek.

Městský úřad v Lipníku nad Bečvou „kauzu,“ která hýbala celou republikou, odložil.

Na obranu Hensla se tehdy postavila celá řada osobností a podle ombudsmanky Anny Šabatové, která okolnosti zákroku prověřovala, policie pochybila.

„Případ jsme odložili, protože jsme neshledali, že by jednání Jaroslava Hensla neslo znaky přestupku, pro který byl oznámen policií,“ uvedl Roman Chlapek, vedoucí odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou.

Hensl byl zadržen policií loni v listopadu na začátku mítinku prezidenta s občany, protože pouštěl z pootevřeného okna nad restaurací U Marka na náměstí píseň Marty Kubišové Modlitba pro Martu.

Měla dokreslit protest asi tří desítek lidí, kteří přišli vyjádřit nesouhlas s hlavou státu zdvižením červených karet.

Skladba ale nedohrála a těsně před jejím skončením vtrhli do místnosti, kde ji zvukař pouštěl, policisté.

Jaroslava Hensla zadrželi a odvedli na služebnu, kde strávil u výslechu dvě a půl hodiny.

Podle policejního prezidia byl zákrok oprávněný a policisté postupovali v souladu s platnými předpisy.

Pokutu chtěl zaplatit Horáček

Řada osobností se ale postavila na obranu zadrženého zvukaře - mimo jiné i zpěvačka Marta Kubišová, jejíž legendární song na náměstí zazněl.

Henslovi hrozila za přestupek podle zákona o právu shromažďovacímu pokuta až 15 tisíc korun, kterou se za něj nabídl zaplatit jeden z prezidentských kandidátů Michal Horáček.

„Jsem rád, že přestupková komise rozhodla takto. Podle mého názoru, ale i vyjádření ombudsmanky, se žádný přestupek nestal a nedošlo k porušení shromažďovacího zákona. Policie reagovala nepřiměřeně a z pozice síly,“ myslí si Jaroslav Hensl.

Kubišová: Snad zvítězil zdravý rozum

Na odložení případu zareagovala i zpěvačka Marta Kubišová.

„Někdo musel vypracovat nějaké trestní oznámení, že ten mladý muž rušil shromáždění. Nedivím se tomu, že s tím místní v Lipníku nic nedělají a odložili to. Co by se z toho dnes mělo dělat? Co ten mladý muž udělal špatně, když se s policisty ještě před začátkem mítinku domluvil, jakou píseň bude hrát?,“ diví se Marta Kubišová.

Podle zpěvačky byl zákrok neadekvátní. „Doufám, že to byl zdravý rozum, který zvítězil,“ uzavřela Marta Kubišová.