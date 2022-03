„V tuto chvíli zatím zvládáme registrace ukrajinských běženců bez zásadních problémů, i když to samozřejmě přináší zvýšený nápor na naše zaměstnance,“ sdělil ve středu Olomouckému deníku mluvčí krajské pobočky Úřadu práce Jaroslav Mikšaník.

V celém Olomouckém kraji zatím Úřad práce obdržel od občanů Ukrajiny více než tři tisíce žádostí o dávku mimořádné okamžité pomoci.

„Dále bylo podáno devět desítek žádostí o povolení k zaměstnání. Více než osm desítek občanů Ukrajiny se zaevidovalo na ÚP ČR jako zájemci o zaměstnání,“ uvedl Mikšaník.

Olomouckým KACPU prošly již 4 tisíce uprchlíků, pomohlo i přetíženým Čechám

Zájem o práci

Občané Ukrajiny si žádají o dávky, ale zároveň se podle Úřadu práce i aktivně zajímají o volná pracovní místa.

„Ta jim poskytujeme (strojově přeložené do ukrajinštiny) nejen na kontaktních pracovištích úřadu práce, ale i na KACPU,“ připomněl.

Úřad práce ČR podle generálního ředitele Viktora Najmona dělá napříč republikou maximum, aby zajistil poskytování veškerých služeb a zároveň se snaží bezodkladně pomoci lidem, kteří uprchli před válkou z Ukrajiny.

„Současná situace je výjimečná a nepředpokladatelná. Počet přijatých žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc je o 2 000 procent vyšší, než v normálu,“ uvedl generální ředitel.

Luká má pro ubytované uprchlíky azyl, školu i práci. Ihned

Úřad práce doporučuje příchozím z Ukrajiny, aby si co nejrychleji zřídili účet u české banky. Na základě toho by jim mohl vyplácet humanitární dávku bezhotovostně, aniž by museli chodit pro peníze na pobočku.

„V praxi by se tak celý proces urychlil a především zamezil dlouhému čekání ve frontě,“ poukázal ředitel.

Dospělým se nyní vyplácí 2490 korun, tedy existenční minimum. Dětem se poskytuje jejich životní minimum dle věku od 1970 do 2770 korun. Nově mohli lidé s vízem ke strpění dostat po příchodu novou humanitární dávku 5000 korun.