„Jednalo se o byty, které už byly neobyvatelné z důvodu stavebně-technického stavu. Provedli jsme jejich opravu a v současné době se zařizují tak, aby mohly být k poslednímu lednu zapsány do registru. Zápis je podmínkou pro užívání a ubytování ukrajinských obyvatel. Obsazovat je rodinami podle potřebnosti bude Olomoucký kraj,“ informoval náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal (ODS).

Udržitelnost projektu je podle něj pět let.

„Pokud nebudou po uplynutí této lhůty nadále využívány ke stávajícím účelům, budou nabídnuty jako další byty občanům města Přerova,“ upřesnil.

Podle radního a náměstka olomouckého hejtmana Michala Záchy (ODS) budou byty obsazovány tak, aby nedocházelo k problémům v soužití s ostatními nájemníky.

„Půjde většinou o maminky s dětmi, ale musíme si uvědomit, že jsou to byty v již obydlených domech a nechceme, aby to přinášelo nějaké problémy v soužití. Budeme se tedy snažit komunikovat, koho do těch bytů chceme,“ řekl.

Po vypuknutí uprchlické krize v únoru loňského roku poskytlo město lidem z Ukrajiny také prostory hotelu Zimní stadion.

„Tato ubytovna je stále plná a žije zde asi čtyřicet lidí. Jedna rodina se vrátila zpátky na Ukrajinu, ale počet se doplnil o novou,“ dodal přerovský primátor Petr Vrána (ANO). Na území města žije podle posledních údajů na 1 121 ukrajinských obyvatel.

