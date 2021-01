Knihovnu a její pobočky navštěvuje na 1502 dětí. Většina z nich zapůjčený titul včas vrátí nebo knihu uloží do knihoboxu v nákupní galerii v Čechově ulici, případně výpůjčku prodlouží. Některé knihovní dokumenty je ale nutné řešit soudní cestou.

„Pohledávku vůči knihovně má v současné době celkem 630 uživatelů, z toho tvoří necelou čtvrtinu děti do patnácti let. Řeší se všechny stupně upomínek - od poplatku z prodlení až po předání věci právnímu zástupci. Než se ale pohledávka dostane až k soudu, uplyne dlouhá doba,“ řekl náměstek přerovského primátora Petr Kouba (ODS), do jehož gesce knihovna spadá.

Jaký je postup?

Čtenář a jeho zákonný zástupce obdrží pět dní před koncem výpůjční doby na e-mail upozornění, že se blíží termín vrácení knihy. Pokud nepožádá o prodloužení a dokumenty nevrátí, začíná standardní upomínací proces - postupně mu jsou zaslány na e-mail, adresu nebo formou sms zprávy minimálně tři upomínky - a to po patnácti, třiceti a pětačtyřiceti dnech prodlení. Nakonec dostane dlužník upomínací dopis s informací o dalším postupu.

Pokud ale ani po této výzvě nereaguje, začnou se připravovat podklady pro právníka. Dlužník je znovu vyzván k vyrovnání závazků. „V případě, že je i tato věc bez odezvy, předloží se k soudu. Nikdy to ale nebývá dříve než za čtyři až šest měsíců od nevrácení knih či jiných výpůjček. Uživatel je vyzván soudem k řešení závazků, a pokud opět nereaguje, je vydáno soudní rozhodnutí, které je podkladem pro zahájení exekučního řízení,“ doplnil Petr Kouba.

Mírné navýšení sankcí

Knihovna se rozhodla mírně navýšit sankční poplatky - v souladu s růstem nákladů za jejich vymáhání.

„Navýšení činí deset až dvacet korun - a to až po třetí upomínku. V případě čtvrté upomínky se částka zvedá ze 120 na 150 korun. Pokud případ převezme právník, stojí to uživatele 500 korun - v tomto bodě se ale cena nenavyšuje a zůstává stejná jako v předchozích letech,“ doplnil Petr Kouba, který o změnách v knihovním řádu informoval radní. (pu)