V regionu opět denní nárůst nově diagnostikovaných případů přesáhl 100. Ve čtvrtek ráno bylo v Olomouckém kraji aktuálně evidiváno 1254 pozitivních osob.

Největší koncentrace potvrzených nákaz koronavirem je na Olomoucku a severu kraje.

V okrese Olomouc ministerstvo zdravotnictví evidují za posledních sedm dní 158 nakažených na 100 tisíc obyvatel, v okrese Šumperk je to 150 případů a na Jesenicku 142.

Na Prostějovsku hlasí 111 a na Přerovsku 87 případů na sto tisíc obyvatel.

Za září evidují hygienici v Olomouckém kraji 1847 případů nákazy koronavirem, což je o zhruba 559 více než v období od počátku epidemie do konce srpna.

Fakultka rozšířila provozní dobu odběrového místa



Fakultní nemocnice Olomouc od 1. října rozšířila provozní dobu odběrového místa pro vyšetření na Covid-19. Fungovat bude i v neděli, a to jak pro pacienty odeslané praktickým lékařem, tak samoplátce.



Pro samoplátce bude v neděli otevřeno v době od 6.30 do 12.00 a odpoledne od 12.30 do 15.00 budou pracovníci provádět stěry indikovaným pacientům.



Před samotným odběrem je nutná registrace přímo na odběrovém místě. Registrovat se musejí všichni příchozí, tedy jak ti, které k vyšetření poslal lékař či krajská hygienická stanice, tak i samoplátci, kteří si již před tím rezervovali termín odběru on-line. Bez registrace nemůže být odběr uskutečněn.



Kromě odběrového místa ve FN Olomouc je v krajském městě k dispozici odběrové místo ve Vojenské nemocnici Olomouc na Klášterním Hradisku.