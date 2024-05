Unikátní umělecká díla vyobrazená přímo na lidském těle mohli vidět lidé v sobotu 25. května ve Slavkově u Brna. Konala se tu mezinárodní soutěž v body artu. V našlapané konkurenci uspěla hranická umělkyně Radka Kunovská. Ta přímo před zraky diváků stvořila fascinující pohádkovou čarodějnici. Za své originální dílo si odvezla první místo.

Autorka boy artu Radka Kunovská se svým dílem | Foto: Deník/Marie Sehnálková

Prozraďte, jak soutěž probíhala?

Byla rozdělená do dvou kategorií – živé sochy a body art. Konkrétně já soutěžila v druhé zmíněné. Lidé, kteří se soutěže chtěli účastnit, museli zaslat začátkem roku přihlášky s návrhem, co chtějí vytvořit. Na základě toho organizátoři vybrali patnáct malířů z různých zemí, kteří na soutěž dorazili osobně. Kromě mě tam přijeli například také umělci z Německa, Polska či Itálie. Tématem tohoto ročníku, kterého se všichni museli držet, byl svět sladkostí. O vítězi pak rozhodovali diváci.

Čarodějnice má na břichu vyobrazeného Jeníčka, na lopatě Mařenku.Zdroj: Deník/VLP Externista

Mohla byste přiblížit, co to body art vlastně je?

Body art by se dalo do češtiny přeložit jako malba na tělo. Soutěže probíhají tak, že umělci přímo na místě vytvoří malbu na modelce či modelovi. Mohou si také vybrat, zdali bude součástí jejich díla kostým. Já osobně jsem se rozhodla že kostým modelce vyrobím. Musela jsem se tomu věnovat ale poměrně dlouho dopředu. Jen zhotovení kostýmu zabralo devět dnů intenzivní práce.

Popište více čarodějnici, se kterou jste na soutěži ve Slavkově uspěla.

Chtěla jsem najít něco originálního, co mě bude odlišovat, ale zároveň to budou lidé dobře známé. Nechtěla jsem, aby to byly jen různě namalované sladkosti bez konceptu. A tak mě napadlo udělat body art inspirovaný pohádkou O perníkové chaloupce. Říkala jsem si, že to asi nikdo jiný dělat nebude, což se potvrdilo. Z modelky jsem tedy udělala ježibabu. Na hlavu jsem jí vyrobila klobouk, který připomínal chaloupku. Na břicho jsem jí namalovala Jeníčka, na lopatu zase Mařenku. Abych to celé zjemnila, na dekolt jsem vyobrazila kočku. Zkrátka jsem to pojala jako pohádkový příběh, který měl pobavit malé i velké. A myslím, že se to docela povedlo.

Kde hledáte inspiraci?

Hodně pracuju s internetem, kde hledám různé nápady. Dívám se především na to, jak to dělají body artisti ve světě, protože tady v Čechách jde pořád o neorané pole. Internet je mi ale opravdu jen inspirací. Nikdy nekopíruju a vždycky se do body artu snažím promítnout maximum ze sebe.

Zaujaly dvojté oči

Koho jste si na akci vzala jako modelku?

Byla to moje kamarádka Helena Križanová. Nejednalo se o naši první společnou akci, co se týče body artu, máme spolu už bohaté zkušenosti. U modelky je především důležité, aby se nestyděla. Malba přece jen probíhá na nahé tělo s tím, že na vás pak všichni koukají, fotí si vás a hodnotí, co máte na sobě. S Helenkou spolupracuju moc ráda a musím ji moc pochválit. Ve Slavkově byla kvůli dešti docela zima, ale ona nedala vůbec nic znát. Některé holky se klepaly pod dekou, ale ona publiku suverénně dokázala prodat, co jsem na ní vytvořila. Hodně velký ohlas vzbudily dvoje oči. Na víčka jsem jí namalovala ještě jedny oči, díky čemuž vznikla zajímavá iluze. Chodila pak mezi lidmi a pomrkávala na ně, z čehož byli přihlížející úplně paf. Říkali si: Jsou to její oči, a nebo nejsou? Splnilo to efekt, v jaký jsem doufala.

Jak dlouho vám trvalo body art na místě vytvořit?

Začali jsme asi v jedenáct hodin dopoledne a pracovali jsme do pěti s tím, že jsme měli přestávku na oběd. Bylo to tedy plus mínus pět hodin.

Je body art vaším koníčkem nebo profesí?

K umění mám blízko celý život. Před mateřskou jsem pracovala jako kurátorka v muzeu a galerii v Hranicích. Po mateřské jsem si ale řekla, že si zkusím splnit sen a otevřela jsem si tady na náměstí salon. Body art a umění je tedy nyní mou profesí. Docházejí za mnou například klienti, kteří chtějí tetování hennou nebo gelem jagua. O body art mají lidé často zájem také před různými foceními. Místní mě možná budou znát i z kulturních a společenských akcí, které spolupořádám a kde dělám oblíbené malování na obličej pro děti.