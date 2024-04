Přesně před rokem touto dobou zápasili řidiči, kteří projížděli ulicí Pod Valy v Přerově, s uzavírkami a omezeními. Důvodem byla stavba smíšené cyklostezky s chodníkem, kterou propojuje s Žerotínovým náměstím sdružený přechod. Rok se s rokem sešel a je to tu zase. Kvůli trhlinám a deformaci ploch v místě nájezdů začali v pondělí nově zbudovaný úsek spravovat dělníci. Uzavírka komunikace kvůli opravám potrvá dva týdny - do 21. dubna.

Ulice Pod Valy v Přerově se od pondělí uzavřela kvůli opravě silnice v místech zpomalovacího retardéru. | Video: Petra Poláková - Uvírová

Řidiči narazili v pondělí 8. dubna na úplnou uzavírku silnice. „V ploše nájezdů na sdružený přechod byly zjištěny deformace ploch a příčné trhliny. Zjištěné vady byla reklamovány u zhotovitele díla, který tuto reklamaci uznal. Oprava tak proběhne v rámci záruky na jeho náklady,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Podle pracovníků firmy, kteří práce provádějí, se dlažební kostky na přechodu odstraní a celý úsek projde opravou. Nejen chodci, kteří procházeli kolem, ale i cyklisté a řidiči kvůli uzavírce kroutili hlavou.

Silnice mezi Prosenicemi a Osekem se uzavře. Opravy potrvají do května

„Nedivím se, že je to zničené. Vždyť tudy řidiči jezdí jako blázni. Ať sem dají semafory a měří rychlost, nebo to bude za chvíli zničené zase,“ rozčiloval se jeden z místních seniorů. „Stejný problém byl i v Kratochvílově ulici u Pasáže, taky to pořád dokola spravovali. Je to nekonečný příběh,“ poznamenala mladá žena, která šla kolem.

Rekonstrukce smíšené cyklostezky a chodníku v ulici Pod Valy byla dokončena loni v červnu a stavební práce omezily dopravu v této části města na čtyři měsíce. Stavba přišla na 8 milionů 861 tisíc korun a stát na ni přispěl částkou zhruba 3,5 milionu.

„Chodník má délku 130 metrů, stezka pro chodce a cyklisty se smíšeným provozem je dlouhá 270 metrů. Oproti původní trase byl chodník v některých částech, zejména pod hradbami, rozšířen směrem do komunikace,“ přiblížil náměstek primátora Vladimír Lichnovský (ANO).

Poničené chodníky čekají opravy. Na řadu přijde Kramářova či Petřivalského

Součástí rekonstrukce bylo i kontejnerové stání pro deset kontejnerů na smíšený a tříděný odpad. V rámci stavby došlo i k úpravě veřejného osvětlení - stávající stožáry včetně svítidel byly demontovány a nahrazeny novými.

Zrekonstruované chodníky a nová cyklostezka propojují po obou stranách silnice lávku U loděnice se Žerotínovým náměstím. Část stavby je ze zámkové dlažby, část po dohodě s památkáři z chodníkových dlaždic. Vyvýšený přechod pro chodce, který spojuje obě strany, je ze žulové kostky.