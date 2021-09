„Koncem minulého týdne jsme zahájili také stavební práce na silnici I/47 v Lipnické ulici, a to v místě napojení na Emos. Problematický a nebezpečný úsek, kterým si krátí cestu chodci i cyklisté, se dočká nových dělících ostrůvků. Bezpečnostní ostrůvky pro přecházení by měly být dokončeny ještě před spuštěním okružní křižovatky u Lidlu tak, aby zde nebyl omezený provoz,“ konstatoval Tomáš Navrátil.

Stavba nové silnice, která je součástí vnitřního průtahu městem, potrvá v úseku u nádraží až do konce roku.

„Od září mohou auta projíždět po nově vybudované komunikaci v Tovární ulici a stavební práce se přesunuly blíže k autobusovému nádraží. Denisova i Nádražní ulice už nejsou zaslepeny a autobusy se vrátily zpět do Čechovy ulice. Objízdná trasa nyní vede přes ulice Tovární, Denisova a Generála Štefánika,“ nastínil přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Od září se částečně vrátil provoz do Tovární ulice v Přerově. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

