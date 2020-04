„Radní tento týden schválili snížení ročního nájemného z prostor sloužících k podnikání v budovách ve vlastnictví Přerova. Vzhledem k tomu, že nouzový stav zastavil od 13. března aktivity živnostníků, rozhodlo se jim město ulevit tím, že jim po dobu tří měsíců odpustí nájem,“ shrnula mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.

Město tak přijde o částku bezmála dva miliony korun, ale podle zástupců města je v tuto chvíli důležitější podat pomocnou ruku.

„Snížení bude řešeno uzavřením dodatku k nájemní smlouvě - a bude promítnuto do úhrad nájemného za období květen, červen a červenec. Z daňových důvodů nelze snížení nájemného aplikovat zpětně,“ upřesnil náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS), který na zasedání městské rady návrh předkládal.

Úlevu pocítí bezmála osmdesát nájemců - těch, kteří v Přerově provozují obchody, restaurace, služby, nebo i kulturní, školská, sociální či zdravotnické zařízení. Opozice ale apeluje i na majitele budov, které nejsou v majetku města. Situace se totiž bezprostředně dotýká všech podnikatelů.

„Řada měst odpouští nebo snižuje nájmy těm, kteří podnikají v městských prostorách. Podle nás to není tak docela fér - jak k tomu přijdou ti, co mají svůj obchod hned o dveře vedle, ale pronajímají si prostory od soukromníka? Vyzýváme proto i ostatní majitele nebytových prostor, aby svým nájemcům odpustili nájem až do konce roku. Problémy teď mají všichni,“ konstatoval přerovský zastupitel Jan Horký (SpPP), který chce výzvu předložit i na jednání zastupitelstva.