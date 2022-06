Ukrajinské děti přišly v Přerově k zápisům do škol a školek

V Přerově začaly v pondělí zápisy ukrajinských dětí do základních škol a mateřinek. Podle ředitelů se první den obávaný boom nekonal - většina rodičů totiž přišla zapsat své ratolesti mnohem dříve - hned poté, co dorazili do Česka z válkou zmítané Ukrajiny.

V Přerově odstartovaly zápisy ukrajinských dětí do mateřských a základních škol | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová