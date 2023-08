VIDEO/ Zatímco přerovské děti ze zdejších základních škol si užívají prázdninového volna, jejich ukrajinští spolužáci tento týden usedli do lavic a zdokonalují se v češtině. Díky projektu, dotovanému ministerstvem vnitra, mohly děti ukrajinských uprchlíků strávit čas na příměstském táboře, který pro ně uspořádala Základní škola U Tenisu, nebo se procvičit v češtině na ZŠ Trávník.

Kurzy češtiny pro ukrajinské děti, Přerov | Video: Petra Poláková - Uvírová

O skupinku šesti ratolestí převážně předškolního věku se stará tento týden na Základní škole Trávník Alice Plšková.

„Dvě děti už chodí rok do školy, zbývající jsou předškoláci, takže teprve začínáme s písmenky, vybarvujeme slova a popisujeme zvířátka. V pondělí jsme se s dětmi seznámili a rozdali jim pracovní listy, aby se mohly učit jak písmenka, tak slova. Snažíme se, aby děti mluvily česky,“ vysvětluje Alice Plšková.

Aby program pro menší děti nebyl příliš náročný, mohou si společně zahrát i hry. Sedmiletá Máša, která bydlí na Jižní čtvrti v Přerově, navštěvuje kurz češtiny společně se svou sestřenicí. „Jsem tady asi rok a hodně slov už jsem se naučila. Rozumím všemu,“ přiznává hrdě. Spokojený je i její kamarád Kolja, který toho ale příliš nenamluví. „Líbí se mi tady,“ řekne jen.

Starším žákům se věnuje od devíti do dvanácti hodin dopoledne učitelka Renata Skácelová. „Máme tady celkem patnáct dětí a úroveň znalostí je samozřejmě rozdílná. Některé děti jsou v Česku déle, jiné teprve krátce, což je poznat. Navštěvují různé základní školy v Přerově - někdo chodí k nám, jiný zase na ZŠ Svisle nebo na Velkou Dlážku,“ vysvětluje.

Hodina češtiny většinou začíná konverzací a opakováním slovíček, která žáci potřebují v běžném životě. „Potom se vracíme ke gramatice a procvičujeme jevy, které už děti sice znají, ale nestihly si to zažít. Některé děti jsou na druhém stupni, ale často jim chybí základy toho prvního, a tak se k učivu vracíme. Děláme to, co by měly ve svém věku zvládnout. Výuka je hodně individuální a s každým se musí pracovat jinak,“ shrnuje Renata Skácelová.

Podle vedoucí odboru školství přerovského magistrátu Romany Pospíšilové město pro děti v rámci projektu, dotovaného ministerstvem vnitra, připravilo dvě aktivity.

„V červenci to byl příměstský tábor, kterého se zúčastnilo pětadvacet ukrajinských dětí. V srpnu pak jazykový kurz češtiny - ten navštěvuje patnáct dětí. Zájem je velký a kapacita se dětmi ukrajinských uprchlíků rychle zaplnila,“ popisuje.

Projekt je financován prostřednictvím dotace ministerstva vnitra. „Naše ukrajinská koordinátorka zmapovala všechny děti, které žijí na území města Přerova, a mohly by se do projektu zapojit. Účastní se ho děti od šesti do patnácti let z různých přerovských základních škol,“ uzavírá.