Ukliďme Česko. Takový je název tradiční akce, do které se každoročně zapojují dobrovolníci v celé zemi a jejímž cílem je uklidit odpadky v přírodě. Hlavní úklidový den je naplánován na sobotu 27. března. Do výzvy se chtějí zapojit jednotlivci, rodiny a skupiny lidí také na Přerovsku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Kellner Zdeněk

„Je to vůbec poprvé, co se této akce zúčastníme. Jsme parta lidí, které spojuje canicross, což je běhání se psem v zápřahu. Počítáme s tím, že od nás vyjde do přírody deset až patnáct lidí. Zaměříme se především na oblast malé Laguny. Je to kus krásné přírody v blízkosti města, tak proč ji neuklidit, když někteří lidé neví, jak se mají chovat,“ řekl Vojtěch Fryč.