Udělejme čáru a bavme se, co dál, řekl v Dluhonicích Babiš

Udělejme tlustou čáru za minulostí a bavme se o kompenzaci za špatně vyprojektovanou dálnici. S takovým vzkazem přijel do Dluhonic u Přerova český premiér Andrej Babiš, který se v úterý odpoledne zúčastnil besedy s místními obyvateli. V sále sokolovny nechyběl ani šéf ekologických aktivistů Děti Země Miroslav Patrik a dva šéfové z Ředitelství silnic a dálnic - Jan Kroupa a David Fiala.

Argumenty občanů Dluhonic jsou pořád stejné a na debatě s premiérem je místní znovu zopakovali. Chtějí posunout trasu dálnice o sto padesát metrů a odmítají se smířit s představou, že by přišli o své sportoviště, které má ustoupit stavbě. A to i přesto, že mají příslib náhradního za zhruba 40 milionů korun.

Mnozí lidé se netajili svou nedůvěrou k vedení města, které je podle jejich slov „obětovalo“ a zklamalo.

„Dluhoničtí občané by potřebovali navrátit důvěru, že sliby budou plněny,“ vyjádřil svůj názor jeden z místních Oldřich Buráň. I podle šéfa výboru místní části v Dluhonicích Pavla Ježíka jednání s městem v minulosti zkrachovala a vedení přerovské radnice jejich požadavkům nenaslouchalo.

Premiér Andrej Babiš považuje změnu trasy dálnice D1 za nereálné řešení. Nejen, že by se kvůli tomu zahájení stavby zpozdilo nejméně o pět let, ale prodražila by se o zhruba jednu miliardu.

I blbá trasa je lepší, než začít úplně znovu

„Těžko vám tu teď postavíme novou švýcarskou vesnici, ale zkuste své požadavky sepsat a pojďme se o nich bavit. Chceme vám vylepšit život v obci jako kompenzaci za tu blbě vyprojektovanou dálnici. Nová trasa je ale nepřijatelná. Teď se snažíme najít kompromis, abychom vás přesvědčili, že i blbá trasa je lepší řešení, než začít úplně znovu,“ shrnul Andrej Babiš.

Obyvatelé Dluhonic se ale stále vraceli do minulosti a upozorňovali na to, že město je už jednou hodilo přes palubu.

„Vy nás tlačíte k tomu, abychom tady začali solit na stůl nějaké požadavky - horní konec, dolní konec, já nemám kanalizaci, já nemám čističku odpadních vod, já zase chodník. Vždyť to bude směsice hloupostí,“ namítal jeden z občanů. Zformulovat své konkrétní požadavky ale lidé na místě nedokázali.

Miroslav Patrik: O změnu trasy bud dál usilovat

Předseda Dětí Země Miroslav Patrik řekl po skončení debaty, že bude nadále usilovat o změnu trasy dálnice.

„Doufám, že po dnešním jednání tato akce nekončí. Stále je ve hře diskutovat o tom, zda je trasa opravdu optimální. Buď budeme pokračovat tak, jako dosud, to znamená zákopovou válkou, a nebo se věc podíváme jinýma očima,“ konstatoval.

Miroslav Patrik prý jednal s premiérem už podruhé.

„Když se změní trasa a posune o 150 metrů od Dluhonic, udělá nový územní plán, nová EIA, potom ta územní a stavební řízení proběhnou mnohem rychleji, takže by se mohlo začít stavět v roce 2023. Pokud se nebude jednat s Dluhonicemi, tak se začne také stavět v roce 2023,“ poznamenal.

Za přínosnou považuje debatu generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa.

„To, co vnímám pozitivně je, že jsme si minimálně vyměnili a vysvětlili některé mýty a vyjasnili například otázku náhradního sportoviště,“ uzavřel.