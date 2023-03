VIDEO/ Když chce studentům na hodině tělocviku ukázat, jak se správně dělá výmyk na hrazdě, tak ho jednoduše udělá. Názornost výuky a hlavně chuť zprostředkovat žákům i náročnější učivo biologie zábavnou formou vynesla učitelce přerovského Gymnázia Jakuba Škody Petře Urbáškové postup do finálové šestky prestižní ankety Zlatý Ámos. Slavnostní vyhlášení se uskuteční v sobotu 25. března v Praze.

Učitelka biologie a tělesné výchovy na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově Petra Urbášková postoupila mezi šestici finalistů soutěže Zlatý Ámos. (Na snímku se studenty) | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Jednačtyřicetiletou učitelku biologie a tělesné výchovy, která má energie na rozdávání, byste v lavici od studentů téměř nerozeznali.

Věčně usměvavou kantorku nominovali do ankety Zlatý Ámos studenti kvarty A - Daniel Habáň, Ema Podstrelená a Eliška Zbožínková.

„S nápadem přišel náš spolužák a jako třída jsme z něj byli nadšeni. Řekli jsme si, že je to skvělá příležitost a šance na postup určitě jsou. Začali jsme sbírat podpisy nejprve v naší třídě, a pak i v těch ostatních. Následovala obhajoba a nakonec jsme postoupili až do finále,“ vylíčil Daniel Habáň.

Ten si na učitelce Petře Urbáškové nejvíce cení toho, jakým způsobem dokáže žákům zprostředkovat i náročnější učivo.

„Za nejdůležitější považuji schopnost s námi mluvit a vést nás, ale také cílevědomost a odhodlanost. Ve své obhajobě jsem měl frázi: Člověk bez cíle je jako člověk bez života. V hodinách biologie nám dobře vysvětluje látku a nebojíme se zeptat, když něco nevíme, nebo se znovu dotázat na věci, které nás zajímají,“ vysvětluje student kvarty.

„Rozvíjeli jsme na obhajobě i to, že je paní učitelka vtipná a zapálená pro to, co dělá. Já osobně si cením názornosti výuky, bezvadné jsou i její poznávačky,“ doplňuje jeho spolužačka Ema Podstrelená.

Stejně to vnímá i Eliška Zbožínková, která sama sportuje a je úspěšnou moderní gymnastkou.

„Hodnotila jsem to z té sportovní stránky. Paní učitelka je vytrvalá, když nám vysvětluje nějakou disciplínu, a neváhá nám názorně ukázat cviky tak, abychom je pochopili - třeba výmyk,“ poznamenává.

Když učivo baví učitele, baví i studenty

Finalistka ankety Zlatý Ámos Petra Urbášková považuje za nejdůležitější, aby učitel dokázal přenést na studenty zápal pro věc.

„Když učivo baví učitele, baví i studenty. Ve středu mě to nebavilo, a to jste hned poznali. Samozřejmě, že se v každé třídě najde pár lidí, které to bavit nebude, ale jde o to, abychom si něco odnesli a společně se zasmáli,“ dodává.

Motivovat studenty a přidat i něco navíc se snaží i na hodinách biologie. „Biologie je super obor, a proto pořádám pro studenty seminář antropologie, což je věc, která se učí jedině na naší škole, nikde v republice. Seminář je přípravou pro budoucí studenty medicíny, psychologie nebo fyzioterapie, takže je tam i hodně latiny. Těší mě zpětná vazba od studentů medicíny, kteří teď bez problémů zvládají anatomii,“ popisuje.

A čeho by chtěla ve své profesi pedagožka dosáhnout? „Aby mi to studenti vraceli tak, jak zatím vracejí. Potěší mě, když mi napíšou bývalí žáci a mám od nich odezvu. Jejich výsledky mi dělají radost, ale to je především jejich zásluha, že se připravují na soutěže a olympiády. Studují sami, dobří jsou také sami. My učitelé jejich nadání a talent jen koordinujeme,“ podotýká.

Petra Urbášková se vrátila učit do školy, kterou dříve sama navštěvovala. „Vystudovala jsem Gymnázium Jakuba Škody, takže jsem se po absolvování Fakulty tělesné kultury a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého vrátila zpět na místo činu,“ směje se.

Finalistka soutěže Zlatý Ámos i ráda sportuje. „Když jsem nastoupila do školy, zjistila jsem, že je dobré dělat všechno - chvíli jsme dělala gymnastiku, pak hrála volejbal, nakonec kvůli výšce skončila u dostihu poníků. Vedu lekce ve fitnesscentru, což dělám už od vysoké školy, běhám a sportuji, co to jde,“ uzavírá.

Šestice finalistů



Finále ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos je už tradičně spojeno s oslavou Dne učitelů. O Ámosovské tituly bude usilovat šestice statečných společně se svými žáky v pátek 24. března od 13 hodin v kongresovém sále pražského hotelu Olšanka. Kdo se nemůže finále zúčastnit osobně, může celý průběh sledovat v přímém přenosu ČT na iVysílání.



Slavnostní korunovace je naplánována na sobotu 25. března na galavečeru Zlatého Ámose v pražském hotelu Ambassador, Zlatá Husa od 19 hodin. „Večer je zároveň poděkováním všem učitelkám a učitelům, kteří zvládli výuku tak, že si je jejich žáci oblíbili,“ řekl zakladatel ankety Slávek Hrzal.



Semifinále jubilejního 30. ročníku ankety Zlatý Ámos se uskutečnilo ve čtvrtek 9. března v zrcadlových sálech ministerstva školství. Do Prahy přijelo osmnáct vítězů regionálních kol, ve kterých své pedagogy obhajovali jejich žáci.



Do semifinále měli žáci své nejoblíbenější učitelky a učitele vybavit třemi předměty, které symbolizují jejich vzájemný vztah, a které jim pomohou k postupu do finále.



Nejlépe se to povedlo žákům Milana Arnera z Konzervatoře a SŠ Jana Deyla v Praze, Jana Hrabici ze ZŠ Vrchní Opava-Kateřinky, Davida Jordy ze SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5, Daniely Krátké z České lesnické akademie Trutnov, Dalibora Tomáše ze ZŠ a NŠ Ostrčilova v Ostravě a Petry Urbáškové z Gymnázia Jakuby Škody v Přerově.



Tato šestice se utká ve finále o tituly Ámos ČT edu, Ámos sympaťák, Dětský Ámos a Zlatý Ámos 2023.