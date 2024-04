Vystudoval obor předškolní a mimoškolní pedagogika na Střední pedagogické škole, a poté absolvoval bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a hudební výchovu pro střední školy na Pedagogické fakultě. „Dnes jsem tedy kolegou svých bývalých učitelů,“ poznamenává s úsměvem. Jeho velkou zálibou je i hudba, především klavír a sólový zpěv.

A jaký by měl být podle něj učitel češtiny? „Zaručený recept na to, jak u studentů vzbudit zájem o český jazyk, asi neexistuje. Důležité je snažit se je podporovat i při neúspěchu a najít oblast, ve které vyniknou a zaujme je. Když někomu nejde pravopis, zaměřit se třeba na literaturu nebo sloh,“ soudí.

Přerovský učitel roku Sabadáš o Bambini di Praga i založení Vocantes

Učitel by měl jít studentům příkladem. „Pokud něco říká, měl by to dodržovat, být demokratický a chápat studenty. Češtinář by měl být náročný, protože se to vyplatí u maturity i v životě. I v době umělé inteligence je role textu, který píše člověk, nezastupitelná. Umělá inteligence nedokáže nikdy vystihnout a zapsat pocity tak jako člověk,“ podotýká.

Pro každého učitele je důležitá také zpětná vazba, kterou má od studentů. „Když vás studenti pozvou třeba na svatbu nebo promoce, tak si řeknete, že to asi děláte dobře. Byl jsem dvakrát třídním, vychoval dvě třídy a studenti se ke mně hrdě hlásí. Této důvěry si opravdu vážím,“ uzavírá.