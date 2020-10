Zatímco střední školy se na Přerovsku uzavřely už od pondělí, žáci těch základních se naposledy potkali ve třídách se spolužáky a učiteli v úterý. Od středy 14. října přecházejí na distanční výuku.

„Na prvním stupni bude zadávání úkolů probíhat podle informací třídního učitele, na druhém podle platného rozvrhu on-line. Žákům, kteří nemají potřebnou techniku, jsme schopni ji zapůjčit - omezený fond pro tyto účely máme,“ líčí Marcela Mrázková, zástupkyně ředitelky Základní školy Trávník, která patří k největším v Přerově a navštěvuje ji téměř 800 žáků.

Nejsložitější bude výuka pro žáky prvních tříd, kteří se teprve seznamují s novým prostředím a učí se číst a psát.

„Učitelky prvňáčků pro ně připravily soupis věcí, na kterých mají pracovat. Budou jen opakovat, vyvozovat nová písmenka nemůžou. Přerušení na dva týdny snad zvládnou, pokud by to ale mělo trvat déle, bylo by to asi náročnější,“ dodává.

Učitelé už žáky na možnost distanční výuky v předstihu připravovali.

„Všichni mají zřízené účty na webu, ale je jasné, že problémy nastanou - zejména u menších dětí, které zatím neumějí samostatně pracovat. Na nový způsob výuky se školil i pedagogický sbor,“ zmiňuje.

Pro děti zdravotníků a záchranářů se otevře ZŠ Svisle

Aby nedošlo ke kolapsu zdravotní péče v důsledku toho, že lékařky nebo sestřičky budou muset být doma se svými dětmi, zůstane jedna škola v Přerově otevřená.

„Na ZŠ Svisle mohou od středy docházet děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a ozbrojených složek,“ shrnuje vedoucí odboru školství přerovského magistrátu Romana Pospíšilová.

Školu mohou navštěvovat i děti kantorů, kteří zde budou učit.

„Učitelé zajistí program pro děti ve věku od tří do desíti let, které budou ve skupinách maximálně po třiceti. Zjišťujeme zájem ze strany rodičů a operativně se budeme přizpůsobovat okolnostem. Škola bude otevřená od pondělí do pátku, a to v době od 6.30 do 16.45 hodin,“ poznamenává.

Zařízení mohou navštěvovat žáci z Přerova a okolí, kteří spadají pod obec s rozšířenou působností.

Studenti pedagogické školy mohou pomáhat

Přestože byla studentům Střední pedagogické školy v Přerově zrušena praxe v mateřinkách, mohou opět pomáhat - stejně jako na jaře.

„Pokud je kraj osloví, pomůžou tam, kde bude nedostatek pracovníků v sociálních službách. Už na jaře se to osvědčilo a naši studenti byli nápomocní třeba charitě nebo hlídali na klinikách děti lékařů. Pracovní povinnost jim uznáme jako praxi,“ vysvětluje ředitelka Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově Romana Studýnková, která je zároveň předsedkyní Asociace středních pedagogických škol.

Uzavřený bazén, obchoďák bez wi-fi

Kvůli vládním opatřením se už v pondělí uzavřely kulturní instituce - Muzeum Komenského v Přerově, hrad Helfštýn nebo kino Hvězda. Zrušeny byly i akce v Městském domě.

Stejná omezení platí i pro sport - přestávku si dali sportovci na zimním stadionu a uzavřený je i plavecký areál nebo sportovní hala.

„Jsme pouze na udržovacím módu, aby to stálo co nejméně peněz,“ líčí Jaroslav Hýzl ze společnosti Sportoviště Přerov, pod niž spadá plavecký areál i zimní stadion.

V největší nákupní galerii v Přerově vypnuli už v pátek wi-fi, aby nedocházelo ke zbytečnému shlukování lidí.

„Redukovali jsme také sedací zóny,“ uzavírá Jarmila Řezníčková, manažerka Galerie Přerov.