Firma ale takové úvahy rázně odmítá a ujišťuje, že jednotky bytového domu nabídne pouze pro účely běžného nájemního bydlení.

„Společnost Avezo Reality přebudovala administrativní budovu v areálu bývalých kasáren na byty, aniž by vlastnila stavební povolení, a teď vyvolala řízení o dodatečném povolení stavby. Město Přerov se k procesu přihlásilo coby účastník řízení a vyslalo jasný signál, že s dodatečným povolením z několika důvodů nesouhlasí,“ vysvětlila postoj radnice mluvčí Lenka Chalupová.

Stavba vznikla podle úředníků nezákonně, bez konzultace s povolujícími či dotčenými orgány.

„Obecně je plocha v územním plánu jako smíšená obytná. Nicméně v rámci samosprávy zastáváme názor, že v tuto chvíli vzniká bytový dům v charakteru zástavby, která neposkytuje kvalitní bydlení a svým využíváním se s největší pravděpodobností bude blížit ubytovně, na kterou je stavební uzávěra,“ shrnul vedoucí odboru rozvoje přerovského magistrátu Pavel Gala.

Pokud by proces probíhal standardně, město by se s největší pravděpodobností stalo účastníkem řízení a investor by byl samosprávou seznámen s argumenty či obavami.

„Firma ale stavební úřad obešla a razítka chce získat ex post. Je to nejen nelegální, ale také nemorální,“ soudí tajemník magistrátu Petr Mlčoch.

Nechceme vést válku s městem

Zástupci vedení města se obávají toho, že je za tímto počínáním snaha zlegalizovat stavbu ubytovny, do které by se mohli stahovat potenciální potížisté, s jejichž pobytem na území města má Přerov neblahé zkušenosti.

„Je tu riziko, že v novém domě budou uzavírat smlouvy sociálně nepřizpůsobivé rodiny, což povede k narušení bezpečnosti a pořádku. Pro nás je prioritou zajištění klidu nejen pro okolí obchodního centra, které se tu nachází, ale i blízkého sídliště Pod hvězdárnou,“ řekl přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Tyto výhrady ale firma Avezo Reality striktně odmítá. Vznik ubytovny prý nehrozí.

„Už v minulosti jsem město ubezpečoval, že žádné takové využití objektu nemáme v plánu. V bytovém domě je 24 bytů o velikosti 2+1 a 2+kk, které chceme nabídnout zájemcům pro účely nájemního bydlení. Za firmu rád poskytnu i finanční garance, že objekt nebudeme využívat jiným způsobem,“ řekl Jan Gruber, jednatel společnosti Avezo Reality.

Ten podle svých slov věří, že se jedná pouze o nedorozumění, které se vysvětlí.

„Zrekonstruovali jsme stavbu, která zde stojí čtyřicet let a původně sloužila pro ubytování vojáků, administrativě a skladování - měla tedy jiné určení. Využití objektu je tedy jiné, než bylo to původní. Nechceme vést válku s městem a věříme, že se dohodneme,“ dodal.

Dodatečné povolení. Nebo odstranění

V areálu bývalých Želatovských kasáren dnes sídlí několik firem - výrobního a obchodního zaměření, ale jsou zde i služby. Svůj sběrný dvůr zde mají i Technické služby města Přerova.

„V současné době probíhá stavební řízení, a pokud ho dokončíme zdárnou kolaudací, vznikne zde pěkné nájemní bydlení i pro obyvatele Přerova,“ podotkl.

Konečné slovo bude mít stavební úřad. Jeho úředníci se nyní probírají dokumentací a v nejbližších dnech vydají rozhodnutí, které buď nařídí odstranění nepovolené stavby, nebo ji dodatečně povolí.

„V každém případě bude ale následovat pokuta za předchozí porušení zákona,“ předeslal vedoucí odboru Stavebního úřadu a životního prostředí magistrátu Pavel Juliš.