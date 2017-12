Ubytovna v Tovární osiřela. Klienty provozovatelé vystěhovali

Sociální ubytovna v Tovární ulici v Přerově, která byla ještě donedávna strašákem obchodníků v ulicích u nádraží, ale i kolemjdoucích, před časem osiřela.

Na dveřích je dřevěná petlice a cedule na fasádě zchátralého objektu upozorňuje, že jsou administrativní prostory k pronájmu - jako vhodné sídlo firem.

V bývalé drážní budově u autobusového nádraží bylo přitom ještě před několika týdny živo.

Jedno z pater obývali nájemníci sociální ubytovny U Zlaté perly romského podnikatele Pavla Mirgy, v dalším se nacházelo zařízení podobného typu - ubytovna Bernard.

Problémy s přespolními

Přerované si ale na chování problémových nájemníků stěžovali. Do ubytoven se totiž stahovali nejen místní Romové, ale i přespolní z Karvinska a Ostravska.

A s těmi nevycházeli ani starousedlíci. Na denním pořádku byly večírky, hluk ale i výtržnosti a konflikty.

Podle pracovníků magistrátu ukončili provozovatelé obou ubytoven v budově u nádraží činnost.

„Obě ubytovny jsou kompletně zavřené a dům je prázdný. Pavel Mirga vystěhoval část lidí do své další ubytovny v Dluhonské ulici a vzhledem k tomu, že opět překračuje její kapacitu, byl podán podnět na stavební úřad,“ řekla vedoucí oddělení sociální prevence a pomoci magistrátu Marta Šintáková.

Také provozovatel sociální ubytovny Bernard přestěhoval nájemníky do podobného zařízení v Kojetínské ulici.

Důvodů odchodu obou provozovatelů z budovy je více, ale k těm hlavním patřily dluhy, neochota domluvit se na úhradách, a pak i vzájemné neshody.

Jeden z provozovatelů měl také problémy s majitelem objektu.

„Kromě toho byly v budově potíže s elektroinstalací,“ podotkla Marta Šintáková.

Mirga: Nevyplatí se to

Provozovatel dnes již zrušené ubytovny U Zlaté perly Pavel Mirga tvrdí, že byla budova zchátralá.

„Na Tovární byly špatné podmínky už v době, kdy jsem to přebíral,“ vysvětluje Mirga, který podle svých slov nájemníky vyzval, aby se vrátili do místa trvalého bydliště.

Klientům také radí, aby si hledali nájemní bydlení v bytech.

„Neziskovky by se měly více zajímat o lidi na ubytovnách a motivovat je, aby si hledali bydlení ve vlastním,“ radí Pavel Mirga s tím, že od příštího roku se zřejmě kvůli chystaným změnám ve vyplácení dávek provoz na ubytovnách omezí.

„Nevyplatí se to. Není to jen problém Přerova, ale chystají se na to i v jiných městech,“ řekl.

Radní se už v říjnu rozhodli vyhlásit v Přerově oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Noví nájemníci ubytoven, závislí na sociálních dávkách, už tak nedosáhnou na doplatek na bydlení.

„Umožňuje nám to přijatá novela zákona o hmotné nouzi. Chceme tím snížit nežádoucí jevy, které se vykytují v těchto oblastech,“ vysvětlil už dříve náměstek primátora Tomáš Navrátil (ANO).

Zásah do problémových ulic

Zásah ze strany přerovské radnice míří do šesti problémových ulic.

Mezi oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů se zařadí ulice Dluhonská, kde jsou sociální ubytovny.

Na seznamu jsou i ulice v okolí nádraží, ve kterých žije početná romská komunita - Husova, Kojetínská, Škodova, Tovačovská, a pak také - Tovární.

Právě zde se nachází bývalá drážní budova, kterou majitel ještě donedávna pronajímal provozovatelům obou zrušených ubytoven.