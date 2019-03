Anton a Zdena Kačányiovi žijí v ubytovně pro bezdomovce u výstaviště už dlouho. Tento týden se ale dozvěděli, že je čeká nedobrovolné stěhování.

Jediné zařízení svého druhu v Přerově, které nabízí azyl lidem bez přístřeší, totiž končí. Nízké baráky půjdou k zemi a na jejich místě má vyrůst zahradní centrum.

Pozemky i s budovami chce od města odkoupit investor - společnost Norsol (dříve Visimpex).

O záměru rozhodlo ještě bývalé vedení radnice a loni v červnu jej posvětili zastupitelé.

Hledá se ubytování pro 44 lidí

Provozovatel ubytovny, kterým je Český červený kříž, přesto doufal, že se pro klienty podaří najít náhradní ubytovací kapacity jinde.

„Rada města rozhodla o ukončení nájmu, které jsme obdrželi tento týden. Účinnost je od 1. dubna, takže máme na vystěhování tři měsíce. Do 30. června musíme budovy předat,“ shrnul správce ubytovny Michal Děrda.

Podle něj je ale otázkou, zda se ubytovnu do června podaří ekonomicky udržet.

„Pokud odejde deset lidí, je to pro nás ekonomicky neudržitelné. Už teď víme, že budeme muset propustit dva zaměstnance,“ zmínil.

V ubytovně pro bezdomovce dnes žije čtyřiačtyřicet lidí, mezi nimi i senioři a zdravotně postižení. Ne pro všechny se ale podaří sehnat náhradní bydlení.

„Už jsme jednali s pracovníky magistrátu. Někteří by mohli bydlet v sociálních bytech na Jižní čtvrti, jiní v ubytovně v Předmostí nebo v pečovatelských domech,“ nastínil možnosti.

Podle ředitelky Oblastního spolku Českého červeného kříže v Přerově Evy Mezírkové Barešové se město rozhodlo prodat pozemky bez jakékoliv náhrady pro ubytované klienty.

„Už s nimi začal pracovat sociální odbor, ale určitě se nepodaří zajistit bydlení pro všechny. Zatím víme o ubytování pro dvanáct z nich a obáváme se toho, že zbytek lidí skončí na ulici. Volné kapacity totiž ve městě nejsou,“ konstatovala.

Masakr. Nevíme, co dál

Kam se přestěhuje, zatím neví ani Patrik Bihári.

„Je to masakr a vůbec nevíme, co máme dělat. Musíme se snažit něco najít, ale je to strašně narychlo,“ krčí rameny.

Na pronájem bytu prý nemá peníze. „Všude chtějí hromadu peněz a tady máme svoje - postel, skříň, hygiena, je to pohoda. Byli jsme tu spokojení na sto procent,“ vysvětluje.

Ve stejné situaci se ocitl i Anton Kačányi, který už je v důchodovém věku.

„Byl jsem včera na sociálce a slíbili mi byt tak od půlky května. Nechceme ale s manželkou na Kojetínskou, mám cukrovku a chceme takový byt, abychom se každý den koupali,“ rozčiluje se.

Obavu z budoucnosti neskrývá ani Blanka Veselá.

„Jsem nemocná a beru léky. Když mě vyhodí na ulici, zůstanu bez příspěvku na živobytí. Tím pádem nebudu mít ani na prášky a udusím se, protože mám nemocné plíce,“ líčí.

Město: O zrušení ubytovny věděli

Podle přerovského primátora Petra Měřínského (ANO) ale provozovatel ubytovny o záměru města věděl už delší dobu. Záměr na úplatný převod pozemků totiž zastupitelé schválili loni.

„Ta záležitost není čerstvá, o záměru prodeje vědí už rok. Na řešení situace tedy měli dost času,“ řekl.

Obyvatele ubytovny přišel o rozhodnutí města osobně informovat náměstek primátora Petr Kouba (ODS), který má na starosti sociální oblast.

„Rada schválila prodej pozemků a na základě toho dostali výpověď. Mezi ubytovanými jsme provedli sociální šetření a snažíme se pro ně najít optimální řešení, které by bylo co nejméně bolestné,“ konstatoval.

Město ale podle něj v budoucnu nehodlá provozovat ubytovnu pro bezdomovce.

„Pro obyvatele vyjednáváme místa v azylovém domě a sociálních bytech. Mnozí budou umísťováni na výjimku, protože nesplňují podmínky umístění. Přednost budou mít lidé se zdravotním handicapem a senioři. Snažíme se situaci řešit tak, aby nebyla kritická,“ uzavřel Petr Kouba.