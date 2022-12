„Parkovací místa jsou vyznačena značkou K+ R, což znamená Kiss and Ride. Zdržet se na označeném odstavném místě je možné jen na nezbytně dlouhou dobu, a to vždy od pondělí do pátku od 6 do 17 hodin,“ upřesnila mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Vůbec první školou, která k novince přistoupila, byla ZŠ J. A. Komenského v Předmostí. Značka je zde už od začátku letošního roku.

„O projekt jsme usilovali řadu let, protože se naše budova nachází u frekventované silnice - je to tedy důležitý bezpečnostní prvek. Rodiče si na novinku zvykli, i když se vždy najde někdo, kdo zajede na autobusový záliv, což jsme chtěli eliminovat,“ shrnula Věra Zapletalová, ředitelka ZŠ J. A. Komenského v Předmostí.

V nedávné době přibylo v Přerově dalších šest míst, na kterých mohou děti bezpečně vystoupit z auta, když přijíždějí do školy, nebo se naopak vracejí z vyučování domů.

„Svislé i vodorovné dopravní značení je nově u škol Svisle, U Tenisu, Za mlýnem, B. Němcové, Želatovská, a také u Základní umělecké školy B. Kozánka,“ vyjmenoval náměstek primátora Tomáš Navrátil (ANO). Na každém místě je podle něj vyznačený prostor pro zastavení tří aut.

Město nyní prověřuje i další možnosti.

„Zjišťujeme, zda by mohla být vybudována místa, označená jako K+R, v podobě zálivů u škol Velká Dlážka, Za mlýnem, Trávník, Tenis a Svisle. Pokud by to bylo možné, doplnily by zálivy tato nově vyznačená parkovací místa,“ nastínila Kamila Lesáková z odboru rozvoje přerovského magistrátu.

Ředitelé škol tento krok vítají. U většiny budov je dnes totiž složité zastavit. Například Základní škola Trávník trpí nedostatkem parkovacích míst dlouhodobě.

„Je to dobrý nápad, protože u naší školy není téměř žádný prostor k zastavení. Situace se ještě více zhoršila v souvislosti s rekonstrukcí bývalého Chemoprojektu, kdy se rodiče musejí vyhýbat autům, mířícím na staveniště,“ shrnula ředitelka ZŠ Trávník Kamila Burianová. Podle ní by bylo nejvhodnější, kdyby nová místa vznikla v Kozlovské ulici.

Na nedostatek parkovacích míst před školou si stěžuje i ředitel ZŠ U Tenisu Michal Pospíšil. „Situace je zoufalá před každou základní školou. Ta naše se navíc nachází v blízkosti sídliště a parkují zde lidé z okolních panelových domů. Tři nová místa pro krátkodobé zastavení nám určitě pomůžou,“ uzavřel Michal Pospíšil.