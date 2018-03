U pletení relaxuji, říká košíkář

Až ze Vsetína dorazil na velikonoční Helfštýn i Michal Oliva. V minulosti profesí grafik, dnes už „košíkář“ na plný úvazek. „Je to tvrdá práce, denně se jí věnuji deset až dvanáct hodin,“ tvrdí.

Michal Oliva začal plést pomlázku ve čtrnácti letech. Nikdy neuvažoval, že by se touto prací mohl někdy i živit.

„Vystřídal jsem mnoho profesí, ale u ničeho nezůstal, nakonec se dostavily i zdravotní problémy a já musel z práce odejít. Tehdy jsem zjistil, že se dají na internetu koupit proutky na pletení košíků. A od té doby se to se mnou táhne,“ řekl s úsměvem.



Na košíkářství se mu líbí, že jde o spojení práce a kreativity.

„Baví mě, že si mohu vymýšlet jak bude košík vypadat – jestli bude kulatý nebo hranatý, nic není zakázáno. A samozřejmě u toho i relaxuji,“ řekl.

Své výrobky prodává na trzích i jarmarcích po celé republice. Pro ty, kteří takové akce neabsolvují nabízí své zboží přes internet.

„Hodně pracuji i na zakázku, stává se mi, že si někdo vymyslí něco speciálního, co v obchodě nesežene. Nejvíce se prodávají šuplíky do skříněk, které musí mít přesné rozměry,“ zmínil.



A jak rychle se dá takový košík uplést?

„Hodně záleží na tvaru, ty hranaté jsou pracnější. Dříve jsem jeden pletl třeba dvě hodiny, dnes už to zvládám za hodinu. Nejtěžší je vytvořit základ, to napojení stěn. Pak už to jde rychle,“ shrnul.



Michala Olivu mrzí, že se košíkářství stává zapomenutým řemeslem, proto se snaží nabyté znalosti předat dalším zájemcům.

„Dělám workshopy a pro ty nejmenší dílničky. Navíc spolupracuji s pořadateli jarmarků, kde si kdokoliv může práci košíkáře vyzkoušet. A pokud to někoho chytí, budu jen rád,“ uzavřel.