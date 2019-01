Alespoň trochu ulehčit dopravě v jedné z nejvytíženějších částí Přerova, která trpí náporem aut, má nová okružní křižovatka ulic Šířava a Čechova. Pro řidiče, kterých od otevření nákupní galerie výrazně přibylo, je situace značně nepřehledná. Stěžují si ale i chodci a cyklisté.

V centru Přerova je hned několik rondelů - u bývalé Komuny, u Žerotínova náměstí či restaurace Haná. Na řešení nepřehledného dopravního úseku v blízkosti kina Hvězda a nákupního centra s velkou koncentrací lidí se ale v minulosti jaksi zapomnělo. Řidičům by se mělo citelně ulevit ještě v letošním roce.

„Čechovou ulicí vede velmi silný dopravní proud. Navrhovaná okružní křižovatka umožní bezproblémové a bezpečné napojení aut z ulice Svisle a ze Šířavy,“ vysvětlil vedoucí oddělení dopravy přerovského magistrátu Alexandr Salaba.

Podle něj nepůjde o klasickou okružní křižovatku se stavebními úpravami, ale středový ostrůvek bude vymezen balisety a přejezdovými prahy.

„Součástí úprav je i vodorovné dopravní značení,“ nastínil.

Příprava stavby je zatím ve fázi studií a s její realizací se počítá v letošním roce. Kdy se začne stavět, bude záležet především na penězích.

„Nebude to klasický rondel, ale změnu provedeme formou dopravního značení, drobných úprav a speciálních prvků, takže náklady nebudou tak vysoké. Úpravy přijdou na zhruba 200 tisíc korun,“ upřesnil náměstek primátora Michal Zácha (ODS).

Zatím pod čarou, čeká se na peníze

Akce je podle něj už schválená, ale zatím není finančně krytá.

„V rozpočtu jsou investice za 40 milionů korun, a tato je pod čarou. Jakmile obdržíme finanční prostředky z dotací nebo třeba prodeje majetku, můžeme ji začít realizovat,“ ujistil.

S ohledem na zoufalou dopravní situaci ve městě ale radnice nechce s přípravou projektu dlouho otálet. Nová okružní křižovatka u nákupní galerie není jedinou změnou v dopravě, kterou radnice v centru Přerova plánuje. Už zanedlouho by se mohli řidiči dočkat také zobousměrnění Wurmovy ulice, na které si mnozí dodnes nezvykli.

„Začali jsme jednat se zástupci dopravního inspektorátu o tom, že ulici opět zobousměrníme, ale s tím, že by byl výjezd z Wurmovy umožněn pouze doprava a auta, která by chtěla jet ve směru do Palackého ulice, by se musela otočit na rondelu na Žerotínovo náměstí. Z hlediska rozhledových poměrů totiž nemůže být umožněno odbočení přímo doleva,“ vysvětlil Alexandr Salaba. Se zobousměrněním Wurmovy ulice se počítá už v první polovině letošního roku.