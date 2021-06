Lidé se ale musejí nejprve zaregistrovat na stránkách www.mamtest.cz.

„Provozní doba je od pondělí do pátku od 8.30 do 19 hodin, v sobotu a neděli pak od 9 do 17 hodin. Lidé zde mohou podstoupit antigenní testy, které jsou pro pojištěnce jednou za sedm dní zdarma a samoplátci zaplatí 201 korun, ale také PCR testy,“ řekla manažerka Galerie Přerov Jarmila Řezníčková.