Během pátečního odpoledne a sobotního dopoledne se v šicí dílně, či spíše módním salonu vystřídala celá řada koupěchtivých žen z blízkého i vzdáleného okolí.

"Jedná se o naši druhou prodejní akci po koronavirové pauze. První byla před měsícem, byla úspěšná a tak jsme ji teď zopakovali," říká Kateřina Majerová a doplňuje: "Normálně jezdím na minimarkety do Brna. To jsou akce, na kterých se scházejí tvůrci z různých oborů. Kvůli všem těm omezujícím opatřením jsem si řekla, že udělám prodejní akci tady u sebe v Hrušce."

Drahý výlet, ale stojí za to!

Že se jednalo o dobrý nápad, potvrdil i zájem zákaznic.

"Jezdím sem pro krásné výrobky a řekla bych, že skoro pravidelně. Kačenku jsem potkala na marketu v Brně, měla tam krásné modely, které mě na první pohled zaujaly. Slovo dalo slovo a příští setkání s milými lidmi spojené s nákupem už bylo v Hrušce," říkala Lenka Gebauerová z Brna, která s úsměvem dodala: "Je to drahý výlet, ale stojí za to!"

Přijedeme zas

Plnou tašku módních si odnášely i maminka Miroslava s dcerou Nikol.

"Přijely jsme z Lipníku nad Bečvou. MajerKa je vyhlášená. Doporučila mi ji kolegyně a musím přiznat, že jsme spokojené. Určitě přijedeme zase," chválila Miroslava Zachová.

"Nejvíce se mi líbily šaty. Jedná se o sportovně elegantní styl. Přijedeme stoprocentně zase," doplnila maminku Nikol Zachová.

Pověst módní tvůrkyně Kateřiny Majerové přesahuje hranice regionu.

"Beru to podle sebe. Pokud chci něco zajímavého, tak si tam proto zajedu, i když je to pro mě daleko. Proto si myslím, že jsme jen v nějaké Hrušce, tak to nevadí. Lidi si sem cestu najdou. Alespoň tímto způsobem ten náš odlehlý konec propagujeme," uzavírá s úsměvem na rtech Kateřina Majerová.