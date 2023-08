Umělecký kovář Titus Angel poznal svého francouzského kolegu, se kterým společně vytváří plastiku s názvem Kolibřík, před pouhým týdnem. „Seznámili jsme se na mini sympoziu na Slovensku a lidsky jsme si tak sedli, že mě požádal, jestli bych mu s prací nepomohl. Tak jsem tady - a tvoříme mezinárodní tým,“ líčí s úsměvem umělecký kovář, který v sobotu dorazil na celosvětové setkání mistrů černého cechu na Helfštýně - Hefaiston.

Hefaiston, Helfštýn | Video: Petra Poláková - Uvírová

Náhodná setkání lidí z oboru, směsice cizích řečí, soustředěnost uměleckých kovářů, kteří pracují na rozžhavených výhních na společném díle, ale i nadšené povzbuzování publika a závěrečný aplaus při dokončení díla jsou tím, co tvoří jedinečnou atmosféru tohoto kovářského svátku. „K tomu, aby se lidé dorozumívali, nepotřebují řeč a jazyk. To, co z nás vychází, nepotřebuje slova - je to řeč srdce,“ dodává Titus Angel.

Na mezinárodním setkání na Helfštýně pracuje na exponátu s názvem Odraz také Jaroslav Straka se svými syny. „Děláme kovaný rám zrcadla. Mladý je vyučený kovář, druhý syn je zámečník a já jsem nadšenec. Zvolili jsme šestimilimetrový plech, který měníme kombinací děr, tvarování a vytahování,“ líčí postup Jaroslav Straka.

VIDEO: Na Helfštýně vzniká plastika Soumrak myšlení. Evokuje válečný konflikt

Na Helfštýně jsou Strakovi už šestým rokem. „Vždy se snažíme najít téma, ve kterém se najde každý. Tentokrát je to Odraz, který má hned několik významů. Může to být odraz doby, ale i lidí a jejich charakteru. Nebo třeba jen obyčejný odraz krásy v zrcadle,“ líčí umělecký záměr Jaroslav Straka.

Jen do sobotního dopoledne dorazilo na Hefaiston přes pět set mistrů černého cechu - další ale přijedou i v neděli. U desíti rozžhavených výhní se střídají ve tříhodinových intervalech kováři z patnácti zemí světa.

„Původně jsme měli na práci dvě hodiny, ale teď, když můžeme pracovat tři, se všem hodně ulevilo. Můžeme si vychutnat samotnou práci a není to stres,“ přiznává jeden z účastníků.

Kovářské sympozium Hefaiston na Helfštýně:

Zdroj: Petra Poláková - Uvírová

Nejvíce kovářů dorazilo z Česka a Slovenska, hojně zastoupené jsou ale i ostatní evropské země - Německo, Itálie, Francie, Belgie, Rakousko nebo Polsko. „Nejvzdálenější účastníci tentokrát pocházejí z Austrálie, Japonska a Spojených států amerických,“ zmínil kastelán hradu Jan Lauro.

Hefaiston začal už v pátek večerními koncerty, které si nenechalo ujít asi osm set lidí. „To hlavní ale lidé spatří až o víkendu, kdy mohou obdivovat na druhém nádvoří vystavené kované plastiky. Expozice pokračuje i na palácovém nádvoří, takže je celý hrad nazdobený od druhé brány až po nejvyšší bod Helfštýna. Střízlivý odhad je, že je zde dvě stě až dvě stě padesát exponátů,“ popsal Jan Lauro.

Na prvním nádvoří probíhá pod taktovkou Vysoké školy báňské v Ostravě ukázka tavení železné rudy. „Svou činnost na hradě prezentují také střední škola řemeslná z Olomouce nebo soukromá umělecká škola z Ostravy AVE ART, která přijela i se šlapací výhní. V předhradí představuje své umění škola z Prahy, u jejichž stánku si mohou vyzkoušet něco ukovat i návštěvníci. Se speciální dětskou kovárničkou zase přijel Matěj Bureš,“ vyjmenoval Lauro.

VIDEO: Česačky se na Přerovsku rozjely, kvalita chmele letos vypadá slibně

Lidé mohou obdivovat také prezentační stánky zapsaných spolků a kovářských sdružení. „Ať už je to rodina Stawaritschova, což jsou držitelé titulu tradičních řemesel, nebo třeba Petr Němčanský, jenž vstoupil do kovářského světa svými sériově vyráběnými kladivy. Ta nejsou kovaná, ale odlévaná – takže je takovým průkopníkem ve svém oboru,“ řekl Lauro.

Živou kovářskou tvorbu mohou návštěvníci obdivovat v sobotu až do pozdních večerních hodin, ale také v neděli.