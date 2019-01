Přerov - Knihovna v Kroměříži pořádá výstavu knih Karla Kryla a kurzy tvůrčího psaní, pro čtenáře v Olomouci zase připravili výtvarnou soutěž Má oblíbená postava z knih. V Táboře na jihu Čech chystají dokonce autorské čtení regionálních autorů, veřejná čtení studentů, hudební a literární pořady.

Přerovská knihovna by uvítala, kdyby bylo možné sjednotit pod jednu střechu zázemí pro čtenáře, které je dnes roztříštěné na několika místech ve městě. Z toho důvode se knihovna nezapojí do větších kulturních akcí. | Foto: Vojtěch Podušel

Celostátní akce na podporu četby s názvem Týden čtení, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků, se ale letos v Přerově obejde bez oslav.

Důvodem jsou nevyhovující prostory, ve kterých se knihovna tísní. „Žádnou větší akci nemáme, protože ji nemáme kde udělat. I kdybychom chtěli něco podniknout, návštěvníci by se do budovy na Žerotínově náměstí nevešli. Museli bychom si asi pronajmout sál někde ve městě,“ uvažuje Pavel Cimbálník, který je pověřen řízením Městské knihovny v Přerově.

Podle něj je dnes zázemí pro čtenáře roztříštěno na několika místech ve městě. „Máme několik poboček – jednu na Velké Dlážce, další v ulici Trávník, a pak v Předmostí. Půjčovna knih pro děti je také v Palackého ulici. Potřebovali bychom ale sídlit pod jednou střechou,“ povzdechl si Cimbálník.

Čtenáři, kteří teď zavítají do Městské knihovny na Žerotínově náměstí v Přerově, si totiž ani nemají kde přečíst knížku. „V půjčovně pro dospělé jsou tak dvě až tři místa a více lidí se tu nemůže pohodlně usadit v křesle,“ popsal.

Stejná situace je i v dalších pobočkách, kde si lidé o komfortu pro čtenáře mohou nechat jen zdát. Naděje na rychlou změnu je ale v nedohlednu. Přerovský magistrát sice plánuje zbudovat moderní sídlo v opuštěném armádním objektu v Čechově ulici, zástupci města ale připouštějí, že je to běh na dlouho trať.

Stále totiž jednají se státem, zda budovu získají do svého vlastnictví. „Z naší strany jsou už podmínky k bezúplatnému převodu dávno splněny, čekáme však na odpověď státu,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek (ODS).

Podle něj bude rekonstrukce zchátralé armádní budovy v Čechově ulici nákladná a vyžádá si částku zhruba 100 milionů korun. „Na opravy bychom tedy žádali o příspěvek z Regionálních operačních programů Evropské unie,“ dodal Kulíšek. Pokud by se nepodařilo s armádou dohodnout na převodu do majetku města, je ve hře i využití jiných budov. „Další možností, která by připadala v úvahu, by pak asi bylo využití budovy Chemoprojektu,“ poznamenal Kulíšek.

„Kam s knihovnou“ je přitom problém, který trápí vedení města už delší dobu. „Uvažovalo se o několika variantách – jednou z nich bylo i umístění knihovny na náměstí T. G. Masaryka. Později už se ale mluvilo hlavně o budově v Čechově ulici a Chemoprojektu,“ připomněl mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

Armádní objekt naproti Prioru by vyhovoval i knihovníkům. „Je to dobré řešení, a to hlavně kvůli dostupnosti pro obyvatele města. Ti mají blízko do centra i na nádraží, navíc by byl objekt po rekonstrukci skutečně reprezentativním místem,“ soudí Pavel Cimbálník, který je pověřený řízením Městské knihovny.