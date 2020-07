A účast byla hojná, přestože letošní okolnosti výjimečně nedovolily uspořádat tradiční Akuna show na náměstí T. G. Masaryka. O to víc se však hvězdy mohly soustředit na své sportovní snažení a na tradiční turnaj dvojic. Ten letos ovládl Vašo Patejdl, který měl po boku bývalou tenistku Emu Kaslovou.

„Raduji se, lidé říkali, že za ten týden tady jsem udělal docela pokrok. Je to pro mě tradice, s rodinou se na to těšíme celý rok a zažíváme tady krásný týden s kamarády,“ prozradil Patejdl.

Velmi dobře si ale vedla také zpěvačka Helena Vondráčková, která je součástí akademie skoro od jejího počátku. Společně s Ivem Jahelkou zvítězili ve skupině B.

„Měla jsem zdatného partnera, který mě podržel,“ usmívala se.

„Jezdím sem hrozně ráda. Je tady legrace, kulturní vyžití, opravdu všechno. Je to pro mě relax,“ doplnila ikona české pop music.

MÍSTO KONCERTŮ TENIS

O koncert na náměstí Přerované přišli, ani pro umělce to pochopitelně nebyla příjemná zpráva.

„To víte, že mě to mrzí. Vlastně už od března jsme museli zůstat doma, je to výjimečná situace. Musíme být stateční, přežili jsme to. Přeložili jsme všechny koncerty na podzim, tak snad to zrealizujeme,“ řekla Helena Vondráčková.

„Zrušil jsem všechny koncerty, co jsem měl s mou kapelou. Nedá se nic dělat. Snad se situace zlepší, už se těším na Přerov na příští rok,“ doplnil Vašo Patejdl.

Výborné výkony na kurtech nepředváděli jen vítězové. Na druhém místě skončil mixovaný pár s hokejistou Pavlem Richterem a zpěvačkou Andreou Zimányiovou.

Týdenní tenisové soustředění v Přerově začalo tvarůžkovou party, hvězdy si jinak mohly užívat masáže, jógu, nechybělo ani tradiční středeční jamování v restauraci hotelu Fit nebo grilovací párty u kurtů.

Snad se osobnosti na přerovské antuce potkají i příští rok a Přerované si budou moci poslechnout také tradiční přerovskou hymnu v podání dua Jahelka – Paleček. V nové sloce to mohou nandat jasnému nepříteli, který zhatil letošní oblíbené vystoupení.