„Děti si mohou vyzkoušet hod kroužků na mamutí kly, střelbu z praku nebo házení šipek na terč. Odvážlivci si mohou troufnout i na minichůdy,“ řekla Ivana Julišová, jedna z organizátorek pochodu. Novinkou budou výtvarné dílničky v budově staré školy, hned vedle malého školního muzea lovců mamutů.

Pokud se vydaří počasí, dá se očekávat účast více než tisícovky turistů.

„Těší nás, že se hlásí i naši bývalí žáci, kteří na vycházku do Předmostí vyrážejí už jako rodiče se svými dětmi,“ pochvaluje si Ivana Julišová, která v Předmostí učí už tři desítky let. Do organizace pochodu se zapojili učitelé školy i členové spolku Predmostensis.

„S nápadem uspořádat první ročník přišel před pětadvaceti lety bývalý ředitel Vladimír Peška a my tuto hezkou tradici stále dodržujeme. Svým rozsahem je to nevídaná akce, která každoročně přiláká stovky lidí,“ uvedla ředitelka školy Věra Zapletalová.

Na Školním kopci čeká na účastníky pochodu občerstvení v podobě mamutího zákusku - chleba s máslem a tvarůžkem, žejdlík limonády či pivo. Ti, kteří dorazí až do cíle - do areálu školy v Předmostí, se mohou těšit na sladké překvapení.

Pro skalní turisty budou v Městském informačním centru v Předmostí ke koupi turistické známky a své dveře otevře i tamní Památník lovců mamutů. Nad bezpečným průběhem sobotní akce budou v místě křížení trasy se silnicí dohlížet městští strážníci. Akce by měla skončit kolem druhé hodiny odpoledne.