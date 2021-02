ROZHOVOR / Projekt na novou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Ale i úpravy v mateřské škole nebo rozšíření hojně využívaného Discgolfparku. Těmito investicemi žijí nyní v Tučíně. Starosta obce Jiří Řezníček doufá, že se v letošním roce konečně podaří uspořádat některé akce, ze kterých loni kvůli koronavirové pandemii sešlo.

Starosta Tučína Jiří Řezníček | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Jaký dopad měla pandemie na život v obci?

Když přišla loni na jaře první vlna, uvědomili jsme si, že nemůžeme čekat jen na to, co nám stát dá. Hlavně začátky pro nás byly těžké, protože jsme museli sehnat roušky a zajistit dezinfekci. Roušky jsme šili podobně jako v jiných obcích a oslovili i učňovské středisko, které nám pomohlo. V první fázi jsme je s místostarostkou roznesli po obci tak, aby se dostalo na každého. Od krizového štábu v Přerově jsme obdrželi dezinfekci, kterou jsme rozdali do školky, hasičům i do obchodu. Snažili jsme se ochránit naše občany, jak to jen šlo - a myslím, že se to i podařilo.