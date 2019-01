Tučín – Mezi dvanácti finalisty v soutěži o nejlepší evropskou vesnici skončil Tučín. Vítězem se stal rakouský Langenegg, obec z Přerovska získala cenu za trvale udržitelný komplexní rozvoj.

Tučínský vláček Tučolino | Foto: DENÍK/Pavla Kubištová

Vítěz Vesnice roku 2009 se letos zapojil do obdobné soutěže, ale v evropském měřítku. V té se utkali zástupci třiceti zemí a regionů. Mezinárodní porota přijela do Tučína již v první polovině června.

Místní pro ni připravili například výlet po obci vláčkem Tučolíno, výstavu, na níž se prezentovaly zdejší spolky, ale také ukázku zásahu sboru dobrovolných hasičů. Ze všech obcí, které do evropského kola postoupily, byl Tučín se svými čtyři sta padesáti obyvateli nejmenší.

VIDEO: V Tučíně vozili komisi Tučolínem a sehráli i požár

Evropskou cenu obnovy vesnice nakonec získala obec Langenegg z rakouského regionu Voralrbersko.

„Je to ocenění pro projekt, který přesvědčivě a ve více ohledech vyhověl mottu soutěže Nová energie pro silnou spolupráci a prokázal se uceleným a udržitelným rozvojem vynikající kvality,“ prohlásil předseda Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice a dolnorakouský hejtman Erwin Pröll.

Ani Tučín však z evropského klání neodešel s prázdnou. Postoupil mezi dvanáct finalistů, z nichž pak komise vybírala absolutního vítěze, a získal Evropskou cenu obnovy vesnice za komplexní, trvale udržitelný a mottu odpovídající rozvoj vesnice vynikající kvality. Obec Lidečko, která spolu s Tučínem reprezentovala v soutěži Českou republiku, tak vysoké hodnocení nedostala.

„Tučín rozpoznal základní výzvy ekologického a trvale udržitelného rozvoje a nakládá s nimi podle místních podmínek. Obci se skvěle podařilo uvolnit sociální a společenské energie a společně je realizovat,“ zhodnotila komise.

Pochvalu si obec na Přerovsku vysloužila také za to, že sjednocuje různé společenské skupiny, generace i pohlaví.

„Pro nás je to vynikající výsledek. Za úspěch považujeme už to, že jsme do této soutěže postoupili,“ řekl starosta Tučína Jiří Řezníček.

Zatímco Česko reprezentovaly jen dvě obce, z Německa a Rakouska se účastnilo více vesnic.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhne 24. září v Sand in Taufers v jižním Tyrolsku. Tučínští si úspěch hodlají pořádně užít.

„Vypravíme autobus, ve kterém pojedou zástupci našich spolků. Bude to pro ně odměna za jejich úsilí,“ zmínil starosta.

Získané ocenění není spojené s žádnou finanční odměnou, podle Řezníčka je to spíš věc prestiže.

Spolu s Lidečkem, které sice nepostoupilo do užšího výběru, ale získalo ocenění za mimořádné výkony ve více oblastech, hodlají lidé z Tučína předvést při předávání cen českou kulturu v tom nejlepším světle.