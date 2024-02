Obec Tučín na Přerovsku před patnácti lety proslavilo vítězství v celostátním kole soutěže Vesnice roku. Teď má šanci zapsat se do povědomí široké veřejnosti znovu. Ještě letos začne v obci stavba patnáct metrů vysoké rozhledny, ze které bude unikátní výhled do okolí. A protože je Tučín obcí, ve které lidé drží pospolu, přispějí místní na stavbu rozhledny z „domácích zásob“ travertinu.

Špendlík na mapě Tučín. | Foto: Deník/Jiří Kopáč

„V Tučíně se v minulosti nacházel travertinový lom a svého času to byl nejlevnější materiál, ze kterého má každý druhý v obci postavený chlév, stodolu nebo zídku. Vyzvali jsme proto místní obyvatele, ať se zapojí do kamenné sbírky travertinu, ze kterého bude rozhledna postavena. Spousta lidí už se do sbírky zapojila - a buď nám travertin dovezli sami, nebo k nim přijeli pro materiál naši zaměstnanci a odvezli ho,“ vylíčil starosta Tučína Jiří Řezníček.

V Tučíně to žije, chystáme nové projekty říká starosta

Archeologové, s nimiž obec vzhled nové dominanty konzultovala, navrhli postavit tučínskou rozhlednu ve stylu Římské věže. „Nechtěli jsme dřevěnou věž, protože je to příliš náročné na údržbu. Rozhledna tedy bude betonová, obezděná kamenem. Ochoz a vrchní část ozdobí dřevěné prvky s tím, že mezipatra v samotné věži budou také ze dřeva,“ přiblížil vzhled Řezníček.

Výhled z patnáct metrů vysoké rozhledny bude unikátní

„Lidé z ochozů spatří celou Moravskou bránu, ale i Oderské vrchy, výhled odsud je až na Drahanskou vrchovinu či Švédské šance. Krásně jsou vidět i Hostýnské vrchy včetně samotného Hostýna, a pak také Kelčský Javorník,“ vyjmenoval Řezníček.

Z brownfieldu v Tučíně má být zázemí pro hasiče a garáže. V plánu je i rozhledna

Obec chce novou dominantu Tučína také více zpropagovat. „Plánujeme vydat turistické mapky a chceme vést kolem i naučnou stezku, zaměřenou na archeologii. Už na podzim jsme vysadili kolem polní cesty, kudy povede naučná stezka, s místními občany a dětmi stromořadí. Chystáme také různé propagační předměty,“ doplnil.

Stavba rozhledny si vyžádá náklady ve výši 5 milionů korun. Bez dotace ministerstva pro místní rozvoj a Olomouckého kraje by se ale tato akce neobešla.

Projekt i povolení jsou na stole

„Na stavbu je hotový projekt a získali jsme i potřebná povolení. Měli jsme první schůzku s realizační firmou i projektantem. Zatím se to ještě nerozjelo, ale už dochází k přípravě, abychom mohli zahájit. Dokončit akci musíme letos, už kvůli vyúčtování dotace,“ nastínil starosta, který se těší na to, že nová rozhledna přiláká do Tučína více turistů.

„Potěšilo nás i to, že se nám podařilo získat podporu sponzorů, kteří nám darovali na rozhlednu finanční příspěvek,“ uzavřel starosta Jiří Řezníček.