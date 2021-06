Když ve čtvrtek večer viděl v televizi, jak obce na jihu Moravy zpustošilo tornádo, vybavily se mu ihned vzpomínky na ničivé záplavy v červenci 1997. Vlastimil Zatloukal ze Sboru dobrovolných hasičů v Troubkách, které před čtyřiadvaceti lety stoletá voda téměř srovnala se zemí, jen stěží hledá vhodná slova. Pokud prý obyvatelům postižených oblastí může opravdu něco pomoci, pak je to jen lidská solidarita, je přesvědčen.

Vlastimil Zatloukal z Troubek ukazuje, kam až sahala voda v roce 1997 a 2010. Jako dobrovolný hasič zažil velkou vodu dvakrát | Foto: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

„Když vidíte tu hrůzu, všechno se vám znovu vybaví, jako by to bylo včera. Je jedno, jestli obec zasáhne voda, nebo udeří tornádo. Před ohněm se utéct dá, ale před vodou a tornádem nikdy. Na něco takového se nemůžete připravit. Přijde to jako blesk z čistého nebe, a je to vyřešené,“ líčí Vlastimil Zatloukal, který zasahoval v Troubkách jak při ničivých záplavách v červenci 1997, tak i v květnu 2010, kdy do obce vtrhla padesátiletá voda.