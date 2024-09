„Jak v práci zvedneme motory, tak dorazím. Vezmu slivovicu, ať se nepráší,“ hlásí se do služby třeba pan Stanislav.

Po pytlích se jen zaprášilo

I když obec zajistila sedm tisíc kusů pytlů, písek a štěrk, v pátek jsou napěchované pytle do dvou hodin rozebrány. „Začali jsme je lidem z Troubek vydávat v devět hodin ráno a rychle zmizely. Místní stále chodí, a dokud budou pytle a písek, budeme je vydávat,“ líčí jeden z brigádníků Martin Knap.

Pracovníci, kteří pomáhají s pěchováním, se střídají po dvou hodinách. Po náročné práci si dají malou pauzu na oběd. Pytle došly, a tak se čeká na přísun nových.

Lidi mají obavy

Jestliže byla ještě ve čtvrtek spousta lidí k předpovědím meteorologů skeptická, v pátek, kdy začalo hustě pršet, se to změnilo. Obavy z povodní nesou nejhůře starousedlíci, kteří zažili katastrofální záplavy v roce 1997, ale i povodně v roce 2010.

Své si užila paní Miroslava Brázdová, která bydlí v lokalitě Na Dolách. V roce 1997 srovnaly ničivé záplavy tuto ulici se zemí a umírali zde lidé.

„Špatně se mi o tom mluví, kdybych měla něco takového zažít potřetí, tak opravdu nevím. V roce 1997 jsme přišli o barák a zažili smrt dvou našich sousedů. Paradoxem tehdy bylo, že i když nám spadl dům, vánoční ozdoby, které jsem měla na hůře, zůstaly celé,“ líčí s pohnutím v hlase.

Měli v baráku přes půl metru vody

„V květnu 2010 jsme měli v nově postaveném domě šedesát centimetrů vody. Tady je to bohužel nejnižší bod Troubek,“ krčí rameny.V obci v pátek ráno zasedala povodňová komise a intenzivně jedná o opatřeních, která mohou Troubky ochránit. Účinná protipovodňová opatření totiž dodnes chybí.

„V první fázi jsme instalovali šedesát kusů velkokapacitních big bagů, které jsou umístěny u Malé Bečvy před fotbalovým hřištěm. Budou sloužit jako bariéra a také jako případná rezerva štěrku pro další pytlování,“ vysvětluje starosta Troubek Martin Frgal.

Pomoci má sypaná hráz

Opatření proti povodním řeší obec ve spolupráci s Povodím Moravy, ale i dobrovolnými hasiči.

„Po povodni v roce 2010 jsme zajistili vybudování zemní sypané hráze v lokalitě Na Závalí, kudy historicky v roce 1997 i 2010 přišla voda do Troubek. Je tam tedy zemní sypaná hráz, která by nás měla ochránit před dvacetiletou až padesátiletou vodou. Máme zmapována i další slabá místa, o kterých víme, že tudy voda proudila. Snažíme se je zabezpečit buď vlastními silami nebo ve spolupráci s Povodím Moravy. Pomáhají nám i místní zemědělské podniky a Českomoravský štěrk v Tovačově,“ říká starosta.

close info Zdroj: ČHMÚ zoom_in

Obec se rozhodla podat oficiální žádost na Povodí Moravy, která se týká zajišťovacích prací na vybudování dvě metrů dlouhé hráze.

„Podali jsme tuto žádost a věříme, že to bude ještě v průběhu dneška zrealizováno,“ podotýká Frgal.

Zejména starší lidé sledují situaci s obavami

„Snažíme se lidi uklidňovat, ale zároveň připravovat na to nejhorší. Předpověď srážek totiž platí až do pondělí a nevíme, kolik toho v Beskydech spadne. Řešíme samozřejmě i detaily - jako prostory pro případnou evakuaci obyvatel. Podle povodňového plánu máme vyčleněna místa, kam by mohli být lidé v případě nutnosti umístěni - prostory jsou zajištěny v tělocvičně v Tovačově,“ shrnul.

Původní předpověď vydatných srážek a s ní související možnost vzniku povodní se podle starosty momentálně částečně zlepšila, ale může se kdykoliv zase změnit. „Možná nadcházející povodeň byla srovnávaná s povodní z roku 2010, kdy byl průtok v Bečvě 725 kubíků, nyní je předpokládaný maximální průtok 443 metrů krychlových za sekundu,“ uzavřel.