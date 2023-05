Povodí Moravy považuje prstencové ohrázování za jedinou možnost ochrany Troubek. Místní ale už před lety navrhovali vlastní variantu. V loňském roce dokonce viselo ve vzduchu vyhlášení referenda, protože se obyvatelé obce rozdělili na dva tábory - zatímco část lidí chtěla protipovodňová opatření urychlit, jiní se stavbou hráze kolem obce nesouhlasili.

Debaty na jednání zastupitelstva byly v minulosti bouřlivé. „Jsem zásadně proti výstavbě takové hráze. Je to megalomanská stavba, bude to škaredé, zbytečné a dá se to řešit jednodušší cestou. Vede tudy zemědělská cesta, a kdyby se zvedla, tak je po problémech. Pokud by nastala situace jako v roce 1997, stejně nám nic nepomůže,“ řekl na jednání zastupitelstva loni v červnu, kde se jednalo o referendu, jeden z místních občanů. Převládl ale opačný názor, a tak nakonec referendum neprošlo.

Povodím navržená varianta prstencového ohrázování počítá se stavbou ochranných hrází kolem obce. „Kolem celého území obce vznikne zemní val, případně i betonová zeď, v některých místech vysoká až tři metry. Součástí je i vybudování protivztlakových studní. Ty mají v době zvýšených povodňových průtoků zamezit tomu, aby byly průsaky spodních vod nekontrolovatelné,“ vysvětlil Tomáš Bělaška, investiční ředitel Povodí Moravy.