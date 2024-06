Nebe bez mráčků a teploty, atakující třicítku. Přerovský venkovní bazén v těchto dnech po trochu rozpačitém úvodu sezony doslova praská ve švech. Zatímco v sobotu si přišlo zaplavat necelých čtyři sta lidí, v neděli už jich bylo přes pět set a slibný je i začátek tohoto týdne.

„V neděli jsme evidovali 508 návštěvníků, v pondělí 266 a v úterý dokonce 485. Hranici pěti set určitě pokoříme dnes, ale i v nadcházejících dnech. I o víkendu má tento charakter počasí vydržet,“ řekl Karel Hudeček, vedoucí Plaveckého areálu v Přerově.

O něco nižší návštěvnost je pouze na koupališi v Penčicích. Je to ale tím, že přístup k oblíbenému areálu komplikují uzavírky. „Přikládáme to ztížené dopravní situaci, která omezuje příjezd na koupaliště. Tento víkend, který má být opět teplotně exponovaný, ale věříme, že si občané vyberou oba areály - jak v Přerově, tak Penčicích,“ odhaduje Petr Kouba, jednatel Sportoviště Přerov, které je provozovatelem.

Do konce června se lidé dostanou do Penčic přes Kokory, Nelešovice a Lipňany. „Od července by měla být druhá přístupová cesta přes Zábeštní Lhotu a v srpnu by se už mohlo jezdit i od Přerova,“ upřesnil Kouba.

Akce pro děti i plážový volejbal

Plavecký areál v Přerově přichází letos s jednou novinkou - a tou jsou nově zrekonstruované kurty na beach volejbal. Od července se chystá také mírné zdražení vstupného.

„Do Rady města jde materiál, který se týká mírné úpravy ceny. Po dobu prázdnin bude činit celodenní vstupné 150 korun, a to s využitím obou areálů - jak venkovního, tak vnitřního. Odpolední vstup je pak za 130 korun,“ upřesnil Kouba.

Na konci školního roku se chystá na venkovním koupališti v Přerově akce pro děti - na příjemné zpestření se mohou těšit v sobotu 29. června. „Ke každé zakoupené dětské vstupence dostanou zdarma poukázku na ledové osvěžení a skákací hrad, který bude ve venkovním areálu k dispozici od 13 do 17 hodin.

Kromě standardního sortimentu si budou moci koupit u stánku s občerstvením také cukrovou vatu,“ doplnil Kouba. Poslední červnový víkend nabídne Sportoviště Přerov školám využití koupaliště v dopoledních hodinách - včetně beach volejbalových a dětských hřišť.

