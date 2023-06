Na konec června nebývalá vlna veder se promítla i do zvýšené návštěvnosti koupališť. Jak Plavecký areál v Přerově, tak koupaliště v Penčicích vzali lidé doslova útokem. Na přerovském koupališti vystoupala v úterý odpoledne teplota na 34 stupňů Celsia.

Tropické teploty zažili v úterý Přerované. Lidé se vyrazili osvěžit na venkovní koupaliště Plaveckého areálu v Přerově. Otevřeno je už i koupaliště v Penčicích. | Foto: Deník/Dagmar Rozkošná

„Voda je fantastická. Dnes máme s dcerou premiéru - první koupání v letošním roce a nemá to chybu,“ svěřila se jedna z návštěvnic Leona Spurná. Venkovní koupaliště v Přerově je letos mimořádně otevřeno už od května, a to z důvodu rekonstrukce sousedního krytého padesátimetrového bazénu. Otevírací doba je zde v červnu denně od 9 do 20 hodin.

V předstihu se letos otevřelo i koupaliště v Penčicích. „Vyšli jsme vstříc občanům města Přerova a otevřeli koupaliště v Penčicích už první červnový víkend. Areál prošel úpravami. Natřeli jsme bazénovou vanu i brouzdaliště a opravili prostory bufetu. Opravili jsme i nudistickou terasu, protože zde byly nutné zásahy,“ řekl jednatel Sportoviště Přerov Petr Kouba.

Lidé, kteří se přijedou do Penčic vykoupat, mohou zaparkovat na zpevněné ploše před bazénem nebo na louce za ním. „Vstupné se mírně zvýšilo a na celý den je 70 korun,“ doplnil.